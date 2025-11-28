BYD představil nový spalovací motor. Co má společného se Subaru a s Porschem?
Čínská automobilka uveřejnila první detaily o nové pohonné jednotce. Jedná se o dvoulitrový čtyřválec s turbodmychadlem a… s protilehlými válci. Že by první čínský automobilový boxer?
S čínskými automobilkami jsou sice tak nějak spojené hlavně elektromobily, přesto ani spalovací agregáty nejsou technikům za Velkou čínskou zdí cizí. Dokazuje to firma BYD, která nedávno uveřejnila první podrobnosti o novém dvoulitru s protilehlými válci.
Sám výrobce jej označuje jako „první globální ležatý motor s protilehlými válci v automobilové produkci na elektrifikované architektuře.“ Trochu neskromné. Pravdou je, že Subaru, které je proslulé právě výrobou motorů s protilehlými válci, je už řadu let páruje v rámci svého originálního mild-hybridu s elektromotorem.
Firma BYD tvrdí, že nový motor je určený výhradně pro vlastní platformu e4. Ta je určena pro pohon až čtyřmi nezávislými elektromotory v rámci sériového hybridu. V jejich případě spalovací motor přímo nepohání kola, čili není zdrojem pohonu. Jeho smyslem je tak „pouze“ zajistit pohon generátoru proudu pro napájení trakční baterie a samozřejmě elektromotorů. Jde o stejný princip, jaký se už desítky let uplatňuje u motorových lokomotiv a jednotek s elektrickým přenosem výkonu.
Jenže dle prvních informací BYD trochu boří zavedená pravidla, když tvrdí, že v případě potřeby ve vybraných jízdních situacích lze čtyřválec připojit přímo k pohonu zadní nápravy. Dle výrobce nabízí nová pohonná jednotka ve spojení s plochým čtyřválcem maximální výkon 203 kW a maximum točivého momentu 380 Nm.
Poprvé se nový motor představí v modelu BYD Yangwang U7, který je plug-in hybridem. Základem je hybridní modul s generátorem, dvěma elektromotory, popisovaným spalovacím agregátem a také velmi specificky řešeným podvozkem označovaným jako DiSus-Z. Jedná se o specifické elektronicky řízené odpružení.
Číňané považují u nového motoru za výhodné zejména jeho velmi tichý a klidný chod, daný přirozeným vyvážením takto koncipovaných agregátů. Jde o stejnou výhodu, kterou už desítky let hlásá Subaru i Porsche.
Motor má ovšem i některé zvláštnosti, které u masově vyráběných spalovacích agregátů moc často nevídáme. Jedná se o mazání se suchou klikovou skříní. Olej je tak uložen ve zvláštní nádobě a do motoru dodáván čerpadly. Ta slouží jak pro mazání, tak i zpětný odběr oleje do zásobníku. Jde o techniku vídanou spíše u motorů pro supersporty, konkrétně třeba u plochých šestiválců výkonných Porsche 911, u nichž má tohle řešení smysl z důvodu vzniku velkých odstředivých sil při jízdě v zatáčce, a tedy riziku odlití oleje ve spodním víku (vaně). Mazání dále využívá vlastní systém řízení stejně jako specificky pro ležaté motory navržené chlazení.
Dle prvních informací využívá motor k pohonu rozvodů zdvojený tichý řetěz a také sendvičovou koncepci ventilových vík. Co si pod tím přesně představit, netušíme. Co známe, je sendvičová koncepce motoru, kdy jsou jednotlivé části spojeny dlouhými „hlavovými“ šrouby. Typické pro řadové čtyřválce Rover série K. Zda je to třeba něco takového, není jasné.
Výrobce si u nového motoru velmi pochvaluje také kompaktní zástavbové rozměry, což není u komplikovaných hybridů rozhodně luxusní požadavek. Je to spíše velmi vítaná nezbytnost. Dle BYD je stavební výška motoru pouhých 420 mm. I díky tomu se snáze vejde mezi přední podběhy ve spojení s nabíjecím hybridním pohonem.
Dle nezávislých pozorovatelů se motor BYD koncepčně a proporcionálně velmi podobá obdobným starším konstrukcím od Subaru a Porsche. V tomhle případě ovšem v nové roli coby základ plug-in hybridního agregátu.
Zdroj: CarNewsChina, foto: CarNewsChina a BYD, video: BYD