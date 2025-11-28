Číňané fušují už i do obytných aut. Tohle nevypadá špatně, zase tak levné ale není
Automobilky z druhé nejlidnatější země světa rozšiřují svá portfolia o obytné vozy, které by mohly konkurovat zavedeným evropských a americkým konkurentům.
Značka Maxus, spadající do koncernu SAIC, je v Česku velmi dobře známá svými elektrickými dodávkami, které si oblíbily například rozvážkové služby. Nabízí ovšem také větší užitkové modely, které zvládnou převážet zboží i na delší vzdálenosti.
Jedním z nich je Deliver 9, téměř šestimetrový model s dvoulitrovým turbodieselem pod kapotou s výkonem 107 kilowattů a slušným točivým momentem 375 Nm, který spolupracuje s šestistupňovým automatem.
A právě tenhle model v Maxusu předělali na kompaktní obytný vůz s veškerým vybavením, jaké od podobného auta očekáváme. V interiéru nechybí malý kuchyňský kout s myčkou nádobí, mikrovlnkou a vařičem ani stůl s dvojicí skládacích židlí. O vzdušnost se starají velká okna s moskytiérou. Příčná postel je poměrně úzká a matrace leží přímo na vestavěných skříňkách, u evropské konkurence tomu ovšem nebývá jinak.
Maxus Deliver 9 Campervan potěší integrovaným akumulátorem s kapacitou 2,56 kWh, který je živen mimo jiné 190wattovým střešním solárním panelem. Energii mu ovšem můžete dodávat i ze sítě, případně zmíněným dieselem o objemu 2,0 litru. Nechybějí ani dvě 100litrové nádrže na pitnou a užitkovou vodu a 16litrová nádoba na splaškovou vodu.
Ačkoliv je obytný maxus čínské produkce, na rozdíl od elektrických osobáků se vyhýbá moderním vymoženostem. Na palubě proto nemáte žádný vzdáleně ovládaný systém, ambientní osvětlení ani dotykové displeje, které v lepším případě reagují až na třetí stisknutí, což výrazně zjednodušuje obsluhu, snižuje počet potenciálních problémů a šetří trochu peněz. Ty ostatně budete při pořízení Maxus Deliver 9 Campervan potřebovat.
I když dodávka pochází z Číny, není zrovna nejlacinější. V Austrálii, na „nejbližším“ západním trhu, totiž tenhle domeček na kole stojí 89.990 tamních dolarů, což je asi 1.225.000 Kč. I tak je to o několik set tisíc korun méně než v případě konkurence založené na evropských či amerických dodávkách od Peugeotu, Citroënu, Fiatu či Fordu.
Zdroj: Motor1, foto: LDV Automotive, video: auto.cz