Suchá a čistá garáž i v zimě? Máme pro vás 6 zaručených tipů
Zima umí proměnit garáž v mokré skladiště, kde se sůl lepí na boty, břečka se valí pod regály a beton tiše trpí. Pokud nechcete každé ráno řešit louže pod autem a špínu všude kolem, vyplatí se mít jasný, jednoduchý systém.
Nejhorší, co můžete během zimního provozu udělat, je zaparkovat do garáže auto obalené solí a sněhem a mít pocit, že jste mu pomohli, protože stojí pod střechou. Ve skutečnosti škodíte obojímu – garáži i autu.
Jakmile se čerstvě zaparkované auto začne ohřívat, ze sněhu se stává agresivní slaná voda, která zatéká do všech koutů podvozku, drží se na brzdových součástech a zrychluje korozi karoserie. Auto tak po krátce projížďce ještě dlouho trpí.
Garáž tak může vytvořit prostředí, které je pro auto horší než mrazivá ulice. A stejná voda se mezitím vsakuje do betonu, rozpouští ochranné vrstvy a postupně ničí podlahu i vše kovové v místnosti.
1. Očistit ještě venku
Vůbec nejlepší je auto očistit ještě venku. Často se stačí projet po suchém nerovném úseku, lehce tomu pomoci prudším zastavením nebo zkrátka počkat, až během dne část sněhu sama odpadne díky vyšší teplotě. Košťátko používejte pouze na plastové podběhy a okna, nikdy na lakované díly. Čím méně sněhu a soli přivezete dovnitř, tím méně práce později. Zároveň tím chráníte jak auto, tak garáž.
2. Udržovat sucho, nikoli teplo
Mnoho lidí dělá chybu, že garáž v zimě přetápí. Auto pokryté sněhem pak uvnitř roztaje, uvolní se vlhkost, která se drží na stěnách i nářadí a vytváří ideální podmínky pro korozi. Lepší je garáž jen lehce temperovat nebo ji nechat chladnou, ale dobře větrat. Přebytečná vlhkost se tak nebude držet uvnitř a kondenzace se omezí. Kdo má problém s trvalou vlhkostí, pomůže odvlhčovač, ty výkonnější zvládnou držet vzduch i stěny v suchu.
3. Těsnění vrat rozhoduje
Stačí malá mezera a do garáže vám nafouká jemný sníh nebo prach, který se po roztání změní ve špinavou roztátou kaši. Vyplatí se proto pravidelně kontrolovat gumové těsnění kolem vrat — po pár letech tvrdne a přestává fungovat. Pokud se mezi rámem a betonem objevují mezery, pomůže jejich vyplnění pružným tmelem. U spodní hrany vrat dělají skvělou službu kartáčové lišty, které sníží průnik studeného vzduchu i sněhu.
4. Podlahu chraňte před solí
Na rozdíl od betonu moderní odolné povrchy nevsakují sůl ani vlhkost, takže když z auta začne odkapávat sníh a břečka, zůstane všechno na povrchu. Stačí pár tahů stěrkou nebo hadrem, a je uklizeno — žádné louže ani fleky a hlavně žádná slaná voda, která by se dostávala do struktury materiálu.
U klasického betonu je situace složitější: drží vlhkost, sůl se do něj vsakuje a postupně ho narušuje, což vede k drolení a předčasnému poškození. Pokud máte klasickou betonovou podlahu, vyplatí se ji chránit ochranným nátěrem, ať už epoxidovým, polyuretanovým nebo polyaspartickým. Získáte nepropustný, snadno omyvatelný povrch.
Skvělou alternativou je také gumová či plastová podlaha – nepropustná, odolná vůči soli a maximálně snadná na úklid. Stačí i menší nepropustná podložka přímo pod auto – zachytí sníh, břečku i sůl a když se naplní, jednoduše ji zvednete za okraje a vylijete ven, bez nutnosti uklízet celou podlahu.
5. Věci na zem nepatří
Stačí jedna nenápadná louže a voda si rychle najde cestu pod krabice, tašky nebo nářadí, kde začne držet vlhkost a může poškodit obsah i samotné obaly. Proto je vždy bezpečnější udržovat podlahu co nejvíce volnou a vše, co jen trochu lze, přesunout na stěny nebo do polic.
Regály, závěsné systémy a stěnové panely nejsou jen o pořádku – vytvářejí suché prostředí, brání nasávání vlhkosti ze země a zároveň výrazně zjednodušují úklid, protože vám při stírání či odtoku vody nic nestojí v cestě.
6. Mějte zimní výbavu po ruce
V zimě se vyplatí mít v garáži malé centrum rychlé údržby: lopatu, gumovou stěrku, savé hadry a místo, kam můžete dát posypové materiály. Nic složitého. Hlavní je, aby vše bylo po ruce ve chvíli, kdy přijedete s mokrým autem a potřebujete rychle uklidit vodu nebo roztátý sníh.
Zdroj: autorský článek, foto: archiv, video: Záchranný kruh