Do aukce míří hned čtyři vozidla královské rodiny, včetně Defenderu prince Philipa

Aukce automobilů, které patřily známým celebritám či významným státníkům, jsou vždy výjimečné. Během víkendové aukce Silverstone Auctions, konané 25. února na akci Race Retro ve Stoneleigh Park, se však objeví hned čtyři vozy, které jsou úzce spjaty s britskou královskou rodinou.

Tím zřejmě nezajímavějším bude tmavě zelený Land Rover Defender 110 County, který byl postaven přímo na objednávku prince Philipa, manžela britské královny Alžběty II. Karoserii zdobí tmavě zelený lak Keswick Green, přední okna jsou elektricky ovládaná, sedadla mají vyhřívání i specifické potahy Land Rover a nechybí ani klimatizace.

Vévoda z Edinburghu vůz využíval dlouhých 11 let, po jeho smrti byl však vůz v loňském roce prodán. Novému majiteli však vydržel pouze necelý rok, během kterého najel jen 264 kilometrů. Na tachometru je tak nyní nájezd 15.263 mil (cca 25.143 km). I díky poslednímu servisu v květnu 2022 by však vůz měl být v perfektním stavu.

Pod jeho kapotou pracuje 2,4litrový turbem přeplňovaný vznětový čtyřválec, který nabízí nejvyšší výkon 122 koní a 360 Nm točivého momentu. Spojen je s manuální šestistupňovou převodovkou. Zájemci z kontinentální Evropy se však musí připravit na pravostranné řízení.

Kromě Defenderu prince Philipa se by se však v aukci měl objevit ještě jeden vůz značky Land Rover, konkrétně Defender Series 1 z roku 1953, se kterým měli princ Philip a královna Alžběta II. často jezdit po svém panství Balmoral až do roku 1966. Vůz byl původně dražen již v minulém roce, s odhadovanou cenou 100.000 až 150.000 liber si však nenašel nového majitele. Podle kolegů z Autoevolution, kteří na dražbu upozornili, by se tak měl do dražby vrátit tento víkend.

Z letitých offroadů pak stojí za zmínku i Ford GPW Jeep z roku 1942, který prošel v minulosti kompletní renovací. Specialitou tohoto vozu je přitom zajímavá historie, neboť byl použit k přepravě krále Jiřího VI. a generála Carla A. Spaatze, velitele strategických vzdušných sil v Evropě, během návštěvy základny RAF Chelveston za války v roce 1942.

Posledním draženým vozem, který je spjat s královskou rodinou, je Bentley Mulsanne z roku 2013, vyrobený speciálně pro potřeby britské královské rodiny. Vůz, který má nyní najeto kolem 33.182 mil (cca 53.401 km) byl celou dobu náležitě servisován, takže je v perfektním stavu. Uvnitř nabízí bohatou výbavu a pod kapotou pak 6,75litrový motor V8. Během služby v královské rodině měl vůz často využívat současný král Karel III.

Dodejme, že cena Land Roveru Defender prince Philipa se odhaduje v rozmezí 50.000 až 70.000 liber (cca 1,4 až 1,9 milionu korun), cena Fordu GPW Jeep v rozmezí 35.000 až 45.000 liber (cca 0,9 až 1,2 milionu korun) a cena Bentley Mulsane v rozmezí 72.000 až 80.000 liber (cca 1,9 až 2,2 milionu korun).