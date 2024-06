Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zájem Čechů o Chorvatsko sice v čase trochu klesá, ale nadále jde pro našince o nejčastější místo letní dovolené.

Proč? Je to blízko. U Jadranu je nádherně. Čechům Chorvaté rozumějí. A dovolenou můžete pořídit s velmi rozumným rozpočtem. Jako my, když v červnu 2024 usedáme do Volkswagenu Passat 2.0 TDI (110 kW) a vyrážíme směr ostrov Krk.

Ránem Čechami a Moravou

Červnová neděle, půl čtvrté ráno a my vyjíždíme modrým passatem z redakčních garáží na Hagiboru. Praha zeje prázdnotou, takže okruh profičíme jako ještě nikdy, co se Svět motorů přestěhoval na Vinohrady.

Ani se nenadějeme – ještě je tedy stále tma – a my ukrajujeme první desítky kilometrů dálnice D1, kde nám dělá společnost jen pár kamionů. Hodina na cestě a palubní počítač hlásí 105 ujetých kilometrů a vyjetých pět a půl litrů nafty.

Dojezd tisíc kilometrů nám dovoluje se jen smát cenám na totemech čerpaček kolem D1: za čtyřicet korun, jak svítí do dálky cena nafty, rozhodně tankovat nebudeme.