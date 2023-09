Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ve světě se setkáváme s přesvědčením, že motorsport je ryze chlapskou aktivitou. Zejména, pokud je závoděním na opravdovém vrcholu. V královské disciplíně formule 1 letos startuje dvacítka mužů a v nejbližší budoucnosti se to asi nezmění, ale to neznamená, že do karbonového kokpitu nejmodernějších monopostů nemohou usednout i ženy. Výjimečně se to stalo v minulém týdnu.

Britská závodnice Jessica Hawkins je první ženou, která po dlouhých pěti letech usedla za volant moderní formule 1. S monopostem AMR21 stáje Aston Martin na maďarském závodním okruhu Hungaroring úspěšně dokončila 26 kol. Extrémně rychlá jízda pro ni přitom není žádnou novinkou, protože za sebou má bohatou kariéru.

V minulosti si vyjezdila titul šampionky britských závodů motokár a ve výhradně ženském šampionátu malých formulí W Series se umístila na stupních vítězů. Dokonce pomáhá i při tvorbě hollywoodských filmových trháků jako kaskadérka při natáčení akčních automobilových scén. Svou odvahu i řidičské dovednosti předvedla třeba v nejnovější bondovce No Time To Die.

Velkým životním snem Jessicy Hawkins bylo usednout za volant moderního monopostu formule 1. Splnila si jej minulý týden na Hungaroringu. Už v roce 2021 se jako ambassador připojila k závodní stáji Aston Martin a začátkem roku 2022 odstartovala svou přípravu na reálnou zkušenost na závodním simulátoru v sídle týmu na britském okruhu Silverstone.

Významný okamžik nepochybně nebyl posledním velkým zážitkem osmadvacetileté závodnice. Už v příštím roce 2024 začne všech deset týmu formule 1 podporovat nový čistě ženský závodní seriál. Každý tým bude mít jednu jezdkyni pilotující vůz v barvách příslušné stáje.