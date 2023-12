Do Tesly Cybertruck si můžete koupit další baterii. Je ale drahá a dost těžká

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Tesly Cybetruck aktuálně proudí k prvním zákazníkům, byť v omezeném množství. Velmi extravagantní pick-up, který se kvůli svému nevšednímu hranatému vzhledu a vysoké hmotnosti v Evropě asi nikdy nedočká homologace, se sice ve špičkovém provedení může pochlubit dynamikou na úrovni třikrát lehčích supersportů, v některých ohledech ovšem očekávání úplně nenaplňuje.

Jestliže Tesla zpočátku slibovala dojezd přes 800 kilometrů a cenu 69.900 dolarů (asi 1,58 milionu korun), realita je taková, že cybetruck ve skutečnosti začíná na 99.990 dolarech (zhruba 2.260.000 Kč) a na jedno nabití zvládne 515 kilometrů. Nedostatečný akční rádius však zájemci mohou vyřešit koupí přídavného akumulátoru, který Tesla označuje jako Range Extender.

S ním už americký pick-up na jeden zátah zvládne až 756 kilometrů (pořád méně než slibovaných 800 km), má to ale samozřejmě hned několik „ale“. Tím prvním je cena. Ve Spojených státech totiž dodatečná baterie stojí 16 tisíc dolarů, tedy okolo 362.000 Kč. Kvůli tomu cena nejnovější tesly vzroste na více než 2,6 milionu, což je o milion víc než v případě základní ceny odhadované v roce 2019.

Ačkoliv technické detaily externí baterie zatím neznáme, podle odhadů by měla mít 47 kWh. Skládat by se tudíž měla z 575 článků Tesla 4680, které samy o sobě váží 204 kilogramů. S příslušenstvím (obal, konektor apod.) by se hmotnost mohla vyšplhat na 250 až 270 kilogramů, což znamená, že range extender nebude příliš jednoduché nainstalovat ani odebrat. Bez návštěvy servisu se zájemci tudíž zřejmě neobejdou.

Video se připravuje ...

Další problém představují rozměry. Přídavný akumulátor se totiž instaluje na korbu, z jejíž kapacity ukousnu asi třetinu. Pokud tedy budete chtít vyrazit někam do divočiny, budete muset skousnout menší přepravní schopnosti nepřehlédnutelného elektromobilu.