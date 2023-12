Tesla Cybertruck konečně v produkční podobě: 856 koní utáhne téměř pět tun

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jsou to téměř přesně čtyři roky od chvíle, kdy svět spatřil poprvé koncept Tesly Cybertruck. Od té doby řada amerických automobilek včetně start-upu Rivian dokázala dostat elektrický pick-up do prodeje tak, že si ho lidé mohou normálně koupit, zatímco fanoušci značky Tesla museli pořád čekat. Až do nynějška – Tesla končeně představila podrobnosti cybertrucku.

Cybertruck je první zcela nový model automobilky za čtyři roky, píše agentura Reuters, a je zásadní jednak proto, aby si Tesla udržela pověst inovativní automobilky, a jednak pro generování příjmů v budoucnosti. Podle šéfa automobilky Elona Muska by v roce 2025 mohl objem roční produkce dosáhnout 250 tisíc vozů.

Začněme tedy odshora – od vrcholné specifikace, nazvané Cyberbeast. Ta má tři elektromotory, kombinovaný výkon 630 kW (856 k) a zvládne zrychlit na 60 mph (97 km/h) za 2,6 sekundy s odečtenou tzv. první stopou rozjezdu. Čtvrtmílový sprint zvládá za 11 sekund. Dojezd na jedno nabití má být 515 km.

Prostřední verze o dvou elektromotorech nabídne kombinovaných 447 kW (608 k) a na 60 mph se dostane za 4,1 sekundy. Na jedno nabití má ujet až 547 km. Nejslabší provedení má jeden elektromotor o neznámém výkonu, 60 mph však má zvládnout za stále hezkých 6,5 s. To pochopitelně nenabídne pohon všech kol; jeho dojezd má být 402 km na jedno nabití.

Nejslabší provedení láká na cenu – ta má začínat na 60.990 dolarů (1,35 milionu korun). Prostřední provedení má stát od 79.990 dolarů (1,78 milionu korun), to nejsilnější od 99.990 dolarů (2,22 milionu korun). Elonem Muskem původně slibovaná základní cena 40 tisíc dolarů se tedy nekoná – alespoň prozatím. Na druhou stranu, od doby, kdy ji v roce 2019 původně předpovídal, svět zakusil pandemii, nedostatky dílů a války, v důsledku čehož výrazně vzrostly ceny všech nových aut.

Video se připravuje ...

Co do schopností důležitých pro pick-up uveďme, že vůz uveze až 1.134 kg nákladu a utáhne až 4.990 kg těžký přívěs. Automobilka neuvádí, která ze tří verzí nabídne kterou maximální hodnotu. Ve srovnání s konvenčními pick-upy stejné kategorie od detroitské „velké trojky“ má užitečnou hmotnost nejlepší, naopak nejvyšší hmotnost přívěsu nejnižší. Pohotovostní hmotnost je 3,1 tuny.

Zajímavostí cybertrucku je, že nabízí „prodlužovač dojezdu“. Ten však nemá běžnější formu malého spalovacího motoru, nýbrž je to dodatečná baterie na korbě. Je k mání v katalogu příslušenství a automobilka uvádí, že je v něm energie na 209 km jízdy. Bez něj má korba rozměry 1,22 x 1,83 metru a už v základní výbavě je roleta k zakrytí, pod níž je lehce přes 3,4 m3 prostoru pro náklad.

Karoserie je, podobně jako u DeLoreanu DMC12, vyrobena ze slitiny nerezové oceli, není lakovaná a podle automobilky nebude nikdy korodovat. Také má vůz mít lepší torzní tuhost než McLaren P1 a kovové části karoserie mají odolat střelám z blíže neupřesněné pistole Glock ráže 9 mm, ze samopalu H&K MP5 ráže 9 mm či ze samopalu Thompson ráže .45 ACP.

Z techniky užitečnější na každodenní bázi stojí za zmínku řízení „po drátě“ s proměnlivým účinkem, které spolupracuje s natáčecí zadní nápravou. Ta se pochopitelně v nízkých rychlostech natáčí proti té přední, takže se cybertruck chlubí průměrem otáčení 11,3 metru. To je na vůz dlouhý 568 cm výborná hodnota.

Pro doplnění, jeho výška je 178 cm a šířka bez zrcátek nanejvýš 203 cm. Ta není zatím známa přesně, ale vůz nemá oranžová poziční světla na střeše, která jsou v USA povinná pro auta o šířce nad 80 palců (203 cm) bez zrcátek, takže musí být užší. Světlá výška podvozku je díky vzduchovému odpružení proměnlivá, maximum je poměrně úctyhodných 43 cm na sériových pneumatikách, kterými budou 35“ goodyeary obuté na 20“ kolech.

Z další výbavy zmiňme např. výsuvná zrcátka pro tažení přívěsů širších než je samo auto nebo elektrický výstup, který dodá třeba nářadí až 11,5 kW elektrického výkonu. Samozřejmostí bude, odhadujeme, soubor jízdních asistentů s názvem Autopilot pro částečně samočinnou jízdu.

Tesla při odhalení produkční verze vozu 30. listopadu rovnou předala prvních 10 kusů zákazníkům, kteří však jsou zaměstnanci firmy. Výroba se bude pořádně rozbíhat až v příštím roce a základní verzi s pohonem jedné nápravy dostanou zájemci až v roce 2025.

Spuštění výroby vozu, na kterém automobilka pracuje od roku 2019, podle Muska zbrzdily jeho inovativní prvky. Automobilka přitom má bohaté zkušenosti s tím, že přílišné inovace si nerozumí s včasným příchodem vozu na trh. SUV Model X zpozdily o několik měsíců jeho unikátní křídlové dveře.

Netradiční podoba vozidla však podle expertů nemusí vyhovovat vkusu obvyklých uživatelů pick-upů v USA. „Největším problémem Cybertrucku je, že není navržen pro tradiční uživatele pick-upů,“ řekl šéf poradenské společnosti v automobilovém průmyslu Carlab Eric Noble. Podle analytičky Jessiky Caldwellové je vůz určen spíše pro movitější zákazníky.

Do Česka ani dalších evropských zemí se Tesla Cybertruck v nejbližší době podle dostupných informací dovážet nebude kvůli nutnému absolvování přísných crash testů a homologaci.