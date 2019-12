Dodge Charger GT AWD spojuje svalnatý vzhled s pohonem všech kol

Dodge oživil jméno Charger, které proslavila dvoudveřová kupé koncem šedesátých let, v modelovém roce 2006 čtyřdveřovým sedanem. Zpočátku byl Charger pro 21. století fanoušky značky vnímán poněkud rozpačitě díky počtu dveří. Ten neodpovídal předkům z let 1966 až 1978 a ani stejnojmennému třídveřovému hatchbacku s čtyřválcovými motory a pohonem předních kol z let 1983 až 1987.

Během čtyř let na trhu si ovšem novodobý Dodge Charger našel svou klientelu a tak si zasloužil i pozornost ze strany automobilky. Ta pro modelový rok 2011 připravila novou karoserii a v současnosti jsou modelové roky 2006 až 2010 uváděny jako období první generace moderního sedanu Charger a od modelového roku 2011 do současnosti, včetně poměrně radikální modernizace pro modelový rok 2015 jako druhá generace.

Dodge Charger i přes svůj stále přitahuje pozornost a to nejen díky svým extrémně výkonným verzím. V roce 2019 tento model i přes svůj věk dosáhl svého nejlepšího prodejního výsledku za více než deset let. I díky tomu pokračuje tento sedan do modelového roku 2020 bez výraznějších změn ve vzhledu i technice.

Mezi nejzásadnější novinky pro modelový rok 2020 díky tomu patří Dodge Charger GT AWD. Ten již svým označením dává jasně najevo, že spojuje provedení GT, stojící v hierarchii modelů pod verzemi SRT Hellcat Widebody, Scat Pack a R/T, s pohonem všech kol dostupným v modelovém roce 2019 pouze ve spojení se základní verzí SXT.

Dodge Charger GT AWD tedy pro modelový rok 2020 doplní verzi GT s pohonem zadních kol a nabídne díky řešení svých předních partií, kapoty motoru, blatníků a dalších prvků exteriéru vzhled ve stylu svalnatějších osmiválcových verzí R/T a Scat Pack.

Pod kapotou má přitom vidlicový šestiválec Pentastar o objemu 3,6 l s nejvyšším výkonem 221 kW (300 k) při 6350 otáčkách za minutu a točivým momentem 358 N.m při 4800 otáčkách za minutu. Tyto hodnoty míří za běžných podmínek prostřednictvím osmistupňové automatické převodovky k zadním kolům a v případě potřeby se automaticky připojí i pohon předních kol.

Zdroj: FCA US LLC.