Dodge se pustil do války se zloději, bez PINu omezí výkon na 3 koně

Krádeže automobilů trápí snad každého výrobce, automobilka Dodge má však na domácím trhu obzvláště velký důvod ke znepokojení. Studie z Highway Loss Data Institute za rok 2019 totiž zjistila, že počet krádeží modelů Charger a Challenger až pětinásobně překračuje průměr. Za minulý rok se pak jen ve státě Jižní Michigan, kde automobilka sídlí, majitelům „ztratilo“ rovnou přes 1000 Chargerů.

To jsou celkem šílená čísla, která nenechávají v klidu vlastníky, potenciální zájemce ani samotnou automobilku, která se konečně rozhodla vyrazit do pořádného protiútoku. V rámci aktualizace softwaru totiž nabídne bezpečnostní funkci „Dvojitého ověřování“, která by měla zlodějům výrazně zkomplikovat práci.

Nový software, který by mělo být možné získat od autorizovaných dealerů v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku, by měl zpřístupnit novou bezpečnostní funkci u modelů Challenger a Charger SRT z let 2015 až 2021 osazených atmosférickým motorem 6.4 V8 nebo přeplňovaným motorem 6.2 V8 a u modelů Scat Pack z let 2019 až 2021 osazených 6,4litrovým motorem V8.

Automobilka zatím k novince neprozradila mnoho podrobností, nový Security Mode by se však měl objevit v infotainmentu Uconnect a po řidiči auta bude požadovat čtyřmístný bezpečnostní kód. Pokud ale kód nebude souhlasit, řídící jednotka omezí otáčky motoru na 675 ot/min. a řidiči tak zbude výkon cca 2,1 kW (necelé 3 k) a nejvyšší točivý moment 30 N.m.

Tato bezpečnostní funkce by měla pamatovat na zapomnětlivé majitele, kterým umožní alespoň základní manipulaci s automobilem. Výkon 3 koní by však měl bezpečně zamezit odvozu vozu někam daleko, zběsilé jízdě nebo unikání před policií, jak poznamenal šéf automobilky Tim Kuniskis.

Kuniskis také připustil, že si vedení značky uvědomuje vysokou popularitu modelů značky Dodge mezi zloději a právě proto přichází s novým bezpečnostním opatřením. Každý den je přitom podle jeho slov ukradeno v USA okolo 150 vozidel, což je vždy strašná zkušenost pro jejich vlastníky a zásah do jejich soukromí.