Dodge v srpnu představí tři budoucí výkonné vozy, jeden může být elektrický

Značka Dodge, která se v posledních letech prezentuje především jako výrobce silných strojů, plánuje během tří srpnových dnů představit v Detroitu rovnou tři budoucí vozidla, která by měla naznačit její budoucnost. Automobilka zatím nezveřejnila mnoho detailů, přesto alespoň naznačila, co můžeme očekávat.

V pondělí 15. srpna by měl být představen vůz, který má mít něco společného se současnými muscle cars. V úterý 16. má být představen vůz, který automobilka prezentuje jako „gateway muscle announcement,“ což by mohlo být chápán jako brána/přechod pro muscle cars. Ve středu 17. srpna se pak máme dočkat novinek ohledně budoucího muscle car značky.

„Jediné co mohu říci je, že budoucnost naší značky bude vystavena během Dodge Speed Week, a že otevíráme vrata garáže, aby naši fanoušci mohli nahlédnout sami. Pro Dodge to bude elektrické léto,“ řekl Tim Kuniskis, generální ředitel značky Dodge.

Video se připravuje ...

Odkaz na elektrické léto lze přitom chápat zcela jednoduše – během prezentace se dočkáme minimálně jednoho elektrifikovaného či elektrického modelu. Všichni přitom doufají, že půjde o premiéru konceptu čistě elektrického modelu Dodge, kterou podle dřívějších spekulací plánuje značka právě na srpen.

Koncept elektrického vozu by přitom mohl být již výrazně podobný produkčnímu elektromobilu, který by měl dorazit v roce 2024. Cílem pro značku by pak mělo být vytvořit vůz, který bude porážet i Teslu Model S Plaid. Jinak řečeno – vůz by měl být schopen akcelerovat z 0 na 96 km/h pod dvě sekundy.

Automobilka již v minulosti zveřejnila první krátkou ukázku vozu, na které se zdálo, že design vychází z šedesátkových a sedmdesátkových modelů Dode Challenger a Charger. Podobně retro navíc působil i znak automobilky. Vůz však v krátkém videu předvedl i burnout všemi koly, což naznačuje moderní koncepci s dvojicí elektromotorů.

Carlos Tavars, šéf společnosti Stellantis (pod kterou Dodge spadá) již v minulosti zmínil, že nový elektromobil má být něčím šokujícím, a má mít zvuk, které je těžké si jen představit. Evidentně se tak máme na co těšit.

Kromě konceptu čistě elektrického modelu by však automobilka mohla představit i svůj první plug-in hybrid. Tím by se měl stát přepracovaný crossover Alfa Romeo Tonale, který má značka Dodge nabízet pod označením Hornet. Kuniskis přitom již v minulosti zmínil, že doufá v premiéru tohoto vozu právě během srpna.

Ve výsledku bychom se tak mohli dočkat jednoho tradičního svalnatého vozu v podání dodge, jednoho plug-in hybridního crossoveru a jednoho konceptu čistě elektrického vozu. To by byl vcelku slušný program na tři dny.