Dodge láká na nový muscle car. Zvládne čtyřkolové burnouty, bude ale elektrický...

I Dodge totiž svou budoucnost spojuje s elektřinou. V plánech tak figuruje například "první elektrický muscle car", na nějž značka už láká prvními záběry na zakrytý vůz a také několika drobnými detaily. Elektrická novinka by se měla k zákazníkům dostat v roce 2024.

A co tedy zatím Dodge prozradil? Krátké video například naznačuje, že by se design auta mohl inspirovat v minulosti, zejména modelem Charger z let 1968 až 1970. Naznačuje to dlouhá přední kapoty a především provedení přední masky. Její tvar je ještě zdůrazněný LED podsvícením.

Ze záběrů však není jasné, jestli novinka bude sportovním sedanem, nebo velkým kupé.

Zajímavým detailem pak je také logo, které se ve videu objevuje. Jde o emblém s označením Fratzog, který Dodge na svých autech používal mezi roky 1962 až 1976.

Video také naznačuje, že elektrický muscle car bude vybaven pohonem všech kol. Dojde totiž na záběr burnoutu, tedy klasického pálení gum, jenže v netradiční podobě - jednak se protáčejí všechna kola a pak také tuto scénu doprovází elektrický zvuk.

Pokud se opravdu počítá s pohonem všech kol, dá se přepodkládat, že Dodge bude pohánět minimálně dvojice elektromotorů. No, uvidíme...