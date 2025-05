Dostanou volkswageny prodlužovač dojezdu? Prý jsou v EU zbytečné

U Volkswagenu se dlouho mluví o příchodu sériových hybridů neboli elektromobilů se spalovacím prodlužovačem dojezdu (REV). Zatím jsou realitou v Číně, na letošním šanghajském autosalonu totiž německá automobilka uvedla koncept ID.Era, který právě tuto technologii využívá. Brzy také zamíří do výroby, prodávat se však zatím bude pouze v Číně.

Nová americká divize Scout Motors má prodlužovač dojezdu nazvaný Harvester také, a motor pro něj vyvinula Škodovka. Počítá se s ním zatím pouze ve vozech Scout, u kterých není známo, jestli přijdou i do Evropy. Technologii REV navíc může Volkswagenu poskytnout také čínský Xpeng, ve kterém má Volkswagen pětiprocentní podíl, a jehož technologie plánuje ve svých modelech používat.

Jenže rozhovor šéfa značky Thomase Schäfera s britským Autocarem ukazuje na jinou budoucnost, ve které budou Evropané o sériové hybridy ochuzeni. Podle něj dávají smysl ve větších modelech, právě jako je ID.Era nebo Scout. A tedy pro čínský nebo americký trh, zatímco Evropa si podle něj vystačí s PHEV, neboli běžnými paralelními hybridy.

„Je to drahá technologie“, řekl Schäfer britskému médiu, „a z hlediska řiditelnosti a nákladů nedává smysl mít současně v nabídce jak prodlužovače dojezdu, tak plug-in hybridy„. Odkázal na dlouhý dojezd elektromobilů a schopnost rychlého nabíjení u nejnovějších plug-in hybridů Volkswagen a řekl, že náhrada tohoto systému v modelech Golf, Passat, Tiguan nebo Tayron „pravděpodobně není správným směrem“. „U větších aut ano. Například v USA bude mít Scout prodlužovač dojezdu,“ řekl. „Ale zůstává otázkou, zda je to jen přechodné řešení nebo se skutečně jedná o větší trend.“

Vyloučený však jejich příchod není a dokonce se to týká také samotného modelu ID. Era. Ačkoliv byla trojice nových modelů ID. vyvinuta pro Čínu, není vyloučen jejich export. Pokud se tedy ukáže, že je po nich dostatečná poptávka a bude to dávat smysl i finančně. Když byl tázán, zda Volkswagen může uvést nové čínské modely i v EU, odpověděl: „Nikdy jsme neřekli, že to neuděláme. Otázkou je: kam se vmístí do portfolia a jak je přijme trh?“

Rozhovor se Štěpánem Řehákem o konceptech značky VW na šanghajském autosalonu • Zdroj: Marek Bednář/Michal Dokoupil/Auto.cz

„Pokud se podíváte do Evropy, trh s těmito typy velkých SUV je velmi malý a je řízen především prémiovým segmentem. Takže investovat do něj v Evropě je složité. Čína, ano, USA, ano – ostatně tam máme velké modely, jako je Atlas v USA a Terramont v Číně.“„V Evropě máme nyní jasnou modelovou řadu, od ID.1 až nahoru, se kterou jsme velmi spokojeni - zacílili jsme od vstupní úrovně až po horní konec s ID. Buzz. To ale neznamená, že v dlouhodobém horizontu, až trochu více projdeme touto transformací, bychom nemohli k tomuto základnímu portfoliu přidat modely s větší prestiží.“ dodal Schäfer pro Autocar.

Velké SUV Volkswagen ID. Era, vyvinuté ve spolupráci s čínskou společností SAIC, je prvním elektromobilem VW s prodlužovačem dojezdu. Němci sice zatím nezveřejnili žádné bližší detaily, několik informací ovšem do světa pustili. Například kombinovaný dojezd má dosáhnout až 1.000 kilometrů, přičemž pouze na baterii ID. Era ujede zhruba tři stovky kilometrů.

Zdroj: Autocar, Zdroj foto: Volkswagen, Zdroj videa: Auto.cz