Dostupný elektrický sporťák od Lotusu má přijít za tři roky

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka Lotus sice už elektrický sportovní vůz v nabídce má, ovšem je to vysokovýkonný model Evija. Roli dostupného – alespoň relativně – sporťáku nese model Emira, poslední spalovací lotus vůbec. Až za pár let životní cyklus emiry skončí, bude nahrazena elektromobilem – a právě o něm se komerční ředitel Lotus Group Mike Johnstone rozpovídal pro britský web Autocar.

Nový elektromobil nese zatím kódové označení Type 135. Ví se, že to bude dvoumístný sporťák vyvinutý i vyráběný v Hethelu ve Velké Británii, kde čínským koncernem Geely vlastněná automobilka Lotus sídlí. Cena modelu má být zhruba 75 tisíc liber, tedy cca 2,18 milionu korun.

Právě dosažení této ceny je podle Johnstona klíčové. „Je to něco, co není velkým skokem od pozice, v níž jsme teď,“ srovnal manažer plánovaný elektro-sporťák s emirou. „Bude tam ale spousta nových technologií a to je pro vývojáře výzva, dostat se na tu pozici na trhu. Takže naše týmy budou muset pilně pracovat, aby zajistily, že se dostaneme k té ceně,“ dodal Johnstone.

Video se připravuje ...

Po stránce prodejů to nebude tahoun. Automobilka odhaduje 10–15 tisíc kusů ročně, což není mnoho ve srovnání s plánovaným menším elektro-SUV, zatím označovaným Type 134, kterého se má ročně prodat 90 tisíc kusů. Přesto je pro automobilku důležitý: „Ve středu nabídky značky vždycky musí být lehké sportovní auto. To dodává hodnověrnost, když se snažíte postavit další produkty se sportovními charakteristikami,“ vysvětluje Johnstone.

Odtržený od reality však není. „Nebudeme nikomu tvrdit, že elektre bude jezdit jako elise. Prostě nebude. Ale dává dojem lehkonohosti,“ uznává Johnstone, že SUV a sporťák jsou něco zcela jiného.

Podle šéfdesignéra značky Bena Payna bude Type 135 stát na vlastní platformě. Od ostatních elektromobilů značky, které se vyrábějí v čínském Wu-chanu, si „jen“ vezme některé technologie. „Bude mít mnohem více různých technologií, než sporťáky Lotusu měly dosud. Nejde jen o autonomní jízdu, ale i o bezpečnost a odpovědi na požadavky zákazníků,“ říká Payne.

Zmíněná platforma se má jmenovat LEVA (Lightweight Electric Vehicle Architecture, Architektura lehkého elektrického vozidla) a je to ten základ, který měl posloužit i nástupci Alpine A110. Jenže značky Lotus a Alpine v loňském roce rozvázaly spolupráci na elektro-sporťáku.

Baterie pravděpodobně nebude umístěna v podlaze, nýbrž zhruba tam, kde má emira motor, tedy mezi kabinou a zadní nápravou. To podle Matta Windla, výkonného ředitele, znamená „ovladatelnost a stabilitu, okolo kterých jsme zvyklí ladit auta“. Takováto struktura vozu také umožní posadit řidiče mnohem blíž k asfaltu ve srovnání se situací, kdy by baterie byla v podlaze.

O udržení hmotnosti na uzdě se má postarat fakt, že díly platformy – mimo baterii – jsou o 37 % lehčí než díly ekvivalentního technického základu emiry. Na rozdíl od ní má nová platforma umožňovat zástavbu elektromotoru k pohonu nejen zadních, ale i předních kol.

Výkony, kterých by mohl vůz – či vozy – na této platformě nabývat, podle Autocaru sahají od 350 do 650 kW. Lotus totiž podle Windla „nechce uzavřít možnost“ propůjčit malému sporťáku možnost vektorování točivého momentu, jako má vrcholná evija. Z té si má sporťák vzít také další, např. aerodynamické prvky, jako Venturiho tunely na zádi.

Konečně, produkční Type 135 má nabídnout dvě možnosti kapacity baterie – 66,4 nebo 99,6 kWh. Ta menší má stačit k dojezdu zhruba 480 km, ta větší by mohla vyjít až na 720 km. Baterie má mít napětí 800 V pro rychlejší dobíjení.