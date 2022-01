Dotace na elektromobily budou dostupné i živnostníkům. Vláda na ně dá skoro miliardu

Také na českém trhu jsou už několik let dostupné dotace na nákup elektrovozu. Dostupné ale byly jen firmám, navíc částka vyhrazená na ně nebyla vysoká, a tak za ně ve výsledku tuzemští klienti tolik elektromobilů nenakoupili. Nyní se ale rýsuje dosud největší dotační program, který bude přístupnější pro širší klientelu. Informovaly o tom Hospodářské noviny.

Návrh dotačního programu počítá s podporou v celkové výši 940 milionů korun. Žádat o podporu budou moci firmy a OSVČ, které v Česku podnikají minimálně dva roky. Využít ji budou moci na nákup bateriového elektrovozu, automobilu s vodíkovým pohonem, případně elektřinou poháněného nákladního kola.

Konkrétní podpora se má počítat ze zatím nezveřejněného vzorce, který má počítat s konkrétním rozdílem mezi cenou vozidla s elektrickým pohonem a cenou vozu se spalovacím motorem. Velké podniky až s 3.000 zaměstnanci mají dosáhnout až na dotaci v hodnotě 40 % rozdílu těchto cen. Firmy do 50 zaměstnanců mají dostat až 60 % z rozdílu těchto částek. Dotaci na nákup elektrovozidla by pak bylo možné čerpat až do roku 2025. Při ideálních podmínkách by pak v rámci tohoto dotačního programu bylo možné nakoupit až 4.550 elektrovozidel.

Stát nicméně počítá s dotacemi na výstavbu dalších nabíjecích stanic pro elektrovozy. Na ty má být určeno 300 milionů korun, z čehož by mohlo být vybudováno asi 1.500 nových dobíjecích bodů.

Výše dotačního programu i jeho podmínky mají být zveřejněny již v únoru. Pokud se informace potvrdí, půjde o dosud největší dotace na nákup elektromobilů na českém trhu.

Jedná se přitom nepochybně o krok reagující na fakt, že Česká republika zatím patří mezi nejméně vyvinuté státy Evropské unie z hlediska elektromobility. Za tři čtvrtletí roku 2021 v České republice tvořily plug-in hybridy a bateriové elektromobily jen tři procenta registrovaných vozidel, zatímco průměr v rámci Evropské unie za toto období činil 17,2 %. Nižší podíl registrovaných plug-in hybridů a elektromobilů hlásily jen Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko a Bulharsko. Premiantem je v tomto směru Norsko, kde plug-in hybridy a elektroauta tvoří 94,7 %, což je ale způsobeno primárně jejich zvýhodněním a naopak znevýhodněním klasických aut se spalovacím motorem.