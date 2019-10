Elektromobily v následujících letech čeká nepochybně expanze, kvůli jejich rozšiřující se nabídce, stále však mají jednu zásadní nevýhodu, a tou je vysoká cena. Tu v mnoha státech snižují různé pobídky na nákup elektroaut, přičemž dotace na elektromobily existují také u nás, byť pouze pro firmy. Pro rok 2020 se však očekává zpřísnění podmínek a menší objem peněz na podporu nákupu elektrovozu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně pracuje už na páté dotační výzvě v rámci programu na podporu elektromobility, která je chystaná pro rok 2020. Zveřejněna má být 2. prosince, už teď však o ní leccos víme.

Klíčovou zprávou je ta, že pro žadatele o dotaci ministerstvo má vyhradit pouze 50 milionů korun. To je čtvrtinová částka proti předchozí, čtvrté výzvě. Žadatelé tak budou muset jednat rychle, už letos totiž vyhrazených 200 milionů bylo brzo vyčerpáno.

Novinkou má být i to, že dotace bude nově vyhrazena pouze na nákup automobilu s elektrickým pohonem. V minulosti totiž dotaci bylo možné použít i na pořízení hybridu. Pořizovaný elektromobil bude muset být nový a nebude na něj možné použít leasing.

Možnost dotace na pořízení nabíjecí stanice však zůstane zachována. Týkat se však bude opět pouze neveřejných nabíječek.

Dotace pak podle interních zpráv bude omezena na elektromobily do pořizovací ceny 1,2 milionu bez DPH, což výrazně omezí možnosti nákupu. Dražší elektrovůz jako Audi E-Tron, Jaguar I-Pace nebo Tesla Model X podle všeho nebude možné vůbec dotovat. Zatím to šlo, jen s tím, že se používal limit uznatelných výdajů ve výši jednoho milionu korun. Naopak Tesla Model 3 by se do této hranice vešla.

O příspěvek budou moci žádat malé, střední a velké podniky, naopak na komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace nebo na výzkumné a vývojové projekty se tato dotační výzva nevztahuje.

Samotná výše dotací by měla být nadále shodná. Pro velké podniky byla letos nabízena podpora do výše 55 % výdajů, pro střední do výše 65 % a pro malé až do výše 75 % výdajů. Minimální výše dotace činila 50.000 korun, maximální pak 10 milionů korun.

Firmy mohly dotaci využít nejen na nákup elektrického osobního auta, ale také na elektřinou poháněnou čtyřkolku, minibus do 7,5 tuny nebo nákladní vozidlo do 12 tun.