Downsizing? GM vyvíjí novou V8, menší verze bude mít 5,7 litru

Chevrolet Corvette C8 ZR1 Convertible
Marek Bednář
Americký koncern General Motors vyvíjí novou, šestou generaci osmiválce „small block“. Nyní prosákly informace o jeho objemech. 

Zatímco koncern Stellantis, pod nějž spadá Chrysler, Dodge, Ram, Jeep a další značky, byl blízko ukončení výroby osmiválců, konkurenční General Motors nikdy takové nápady neměl. Tradice V8 u něj očividně bude pokračovat i v nadcházejících letech – ve vývoji je nový vidlicový osmiválec.

Jde o šestou generaci tzv. small blocku, který dnes v páté generaci pracuje v pick-upech, sedanech i Chevroletu Corvette v různých verzích o objemu 5,3–6,6 litru s přeplňováním i bez něj. Šestá generace má rovněž existovat v různých objemech. Podle webu GM Authority jsou zatím známé objemy dva, a sice 5,7 a 6,6 litru.

Mluvčí koncernu objemy nekomentoval a označil je za spekulace. Vpravdě, nic víc zatím známo není. Že budou řady válců svírat úhel 90°, je u osmiválce celkem jistota, ovšem pouhým předpokladem zatím je zachování rozvodu OHV. Kde tedy bude zlepšení? Podle šéfa GM Marka Reusse nabídne příští generace pick-up trucků o 4–6 % nižší spotřebu paliva.

Výkonových verzí bude dost možná existovat víc než verzí objemových a provedení motoru pro sportovní auta se může dostat i do současné generace Chevroletu Corvette, označené C8. Jestli půjde o kompresorovou verzi, nebo o pečlivě naladěnou atmosféru, není zatím jasné, spekuluje se však o tom, že by nový motor mohl být základem verze Grand Sport. Ta dosud vždy stála někde mezi základní verzí a Z06, v první polovině 60. let 20. století však tato odnož vznikla rukou Zory Arkuse Duntova tajně pro závodění jako kladivo na Shelby Cobra.

Corvette C8 se vyrábí od roku 2020 s motory 6,2 LT2 pro základní verzi a hybrid E-Ray, 5,5 LT6 s plochou klikovou hřídelí pro Z06 a 5,5 LT7 se dvěma turbodmychadly pro vrcholné provedení ZR1 a ZR1X. Dva objemově menší motory sice mají základ ve small blocku, ale mají rozvod DOHC a plochou klikovou hřídel.

Chevrolet Corvette ZR1X 2026 • Zdroj: Chevrolet

zdroj: GM Authority | foto, video: Chevrolet

