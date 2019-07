Ducati prostřednictvím Panigale V4 25° Anniversario 916 připomíná jeden ze svých nejslavnějších superbiků

Milánský motosalon se stal místem světové premiéry Ducati 916 v říjnu roku 1993. Rudý superbike tehdy proměnil veškerou konkurenci ve sbor nepříliš zajímavých statistů, i když se sám ani nepohnul a po zbytek devadesátých let představoval prakticky nedostižný etalon ve své třídě v oblasti designu i výkonů na závodních okruzích.

Ducati 916, pod níž je podepsán Massimo Tamburini, přitom nebyla nijak extrémně revoluční motocykl, ale spíše velmi dobře namíchaný koktejl. Základem byl pro italskou značku tradiční trubkový rám a v něm byl zavěšen dvouválec do L o objemu 916 kubických centimetrů. Ničím novým nebylo ani letmo zavěšené zadní kolo nebo výfuky vyvedené pod sedlem, ale vše naprosto dokonale ladilo po vizuální i technické stránce.

Někteří kritici Ducati 916 ovšem tvrdí, že je až příliš okatou evolucí tvarů superbiku Honda NR 750 z roku 1992. Tento stroj s vidlicovým čtyřválcem s oválnými písty vznikl v limitované sérii tří stovek exemplářů a jistou podobnost mezi ním a italským superbikem lze sledovat, což umocňuje i červená barva, v níž jej Honda prodávala.

Ducati 916 se nicméně stala během devadesátých let dvacátého století jedním z nejobdivovanějších a nejúspěšnějších zástupců své značky s řadou derivátu. Mezi tehdejší tzv.supersporty totiž mířil její design prostřednictvím Ducati 748, tento model byl konkurencí pro tehdejší čtyřválcové šestistovky a začínajícím jezdcům i milovníkům dvoutaktů její tvary nabízela stopětadvacítka Cagiva Mito. Na konci devadesátých let pak Massimo Tamburini využil základní linie 916 i pro zcela nový model F4 750 oživené značky MV Agusta a ta je vlastně prostřednictvím svých modelových řad F4 a F3 využívá dodnes.

Na trhu se udržel model 916 do roku 1998, kdy jej vystřídala evoluce s označením 996, která si ponechala jeho vzhled a přinesla změny v technice a to především v oblasti motoru. Podobně to pak proběhlo, když v roce 2002 nastoupil model 998, který se udržel na trhu až do roku 2004. Zcela nový vzhled i konstrukci přinesl až model 999, který však byl pro řadu příznivců tvarů 916 zklamáním.

Ducati 916 se ovšem vedle nadčasovosti svého designu může spolu se svým přímým následníkem v podobě modelu 996 pochlubit i úspěchy na závodních okruzích. Mistrovství světa superbiků totiž italský stroj dominoval od roku 1994 až do prvních let jedenadvacátého století. Na svém kontě má 120 vítězných závod, 8 titulů Mistra světa konstruktérů a 6 titulů jezdeckých.

Největší jezdeckou hvězdou za řídítky Ducati 916 se stal Brit Carl Fogarty, který s ním získal mistrovský titul v letech 1994, 1995, 1998 a jeden přidal v roce 1999 s Ducati 996. V počtu titulů z mistrovství světa superbiků se tomuto jezdci vyrovnal až v Jonathan Rea, který tomuto šampionátu dominuje od roku 2015 se strojem značky Kawasaki. Carl Fogarty s Ducati 916 jsou ovšem dodnes nejúspěšnější závodní dvojicí v historii italské značky.

Ducati se i proto rozhodla oslavit v letošním roce čtvrtstoletí od vstupu superbiku 916 na trh i závodní okruhy a to prostřednictvím limitované edice Panigale V4 25° Anniversario 916. Tato novinka kombinuje techniku modelů Panigale V4 S a Panigale V4 R s barevným provedením svého exteriéru, jímž odkazuje na Ducati 996, s níž Carl Fogarty vybojoval mistrovský titul v roce 1999.

Ducati Panigale V4 S je dárce většiny orgánů pro novou limitovanou edici a to včetně vidlicového čtyřválce o objemu 1103 cm3 s nejvyšším výkonem je 157,5 kW (214 k) při 13.000 min-1 a točivým momentem 124 N.m při 10.000 min-1. Tento motor ovšem doplňuje suchá spojka a vyfukový systém s titanovou koncovkou Akrapovič.

Podvozek výročního modelu je osazen přední vidlicí Öhlins NIX30 a vzadu tlumičem Öhlins TTX36. Brzdový systém využívá vpředu radiální třmeny Brembo Monobloc Stylema v kombinaci s kotouči o průměru 330 mm a vzadu dvoupístkový třmen s kotoučem o průměru 245 mm. Standardem jsou zde kovaná kola Marchesini a model Panigale V4 R se stal i dárcem elektroniky, zahrnující mimo jiné ABS EVO, kontrolu trakce DTC EVO, Ducati Slide Control, Wheelie Control EVO, Ducati Power Launch pro rychlé starty a rychlořazení DQS EVO.

Ducati hodlá model Panigale V4 25° Anniversario 916 vyrobit v limitované edici pěti stovek motocyklů.

Zdroj: Ducati Motor Holding S.p.A.