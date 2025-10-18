Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Tohle levné subaru určitě neznáte. V Česku by to přitom byl instantní hit

Subaru Rex
Subaru Rex
Subaru Rex
Subaru Rex
22 Fotogalerie
Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
Diskuze (0)

Japonská automobilka na domácím trhu nabízí malý crossover Rex, který s pohonem všech kol vyjde na pakatel. Na českém trhu by se na takové auto s nadsázkou čekaly fronty.

Subaru rovná se pohon všech kol. Dříve šlo o poctivé čtyřkolky, dnes si Japonci i kvůli emisím, nákladům a preferencím trhu vystačí s připojováním zadní nápravy dle potřeby. V Česku si tahle značka našla velmi stabilní zákaznickou základnu mezi staršími, ale i mladšími řidiči. Ostatně například v případě posledního WRX STI patřilo mezi největší trhy tohoto modelu v Evropě. Skvěle si vedly také obě generace vynikajícího kupé BRZ.

Z dětství si pamatuji též na Subaru Justy, v kterém se vozil můj děda. Malý hatchback s hranatou karoserií z konce 80. let minulého století měl připojitelnou zadní nápravu, takže si skvěle vedl i na zasněžených silnicích. Po konci tohoto modelu už Subaru žádného přímého následovníka v Evropě nepředstavilo a zaměřilo se na větší modely. Na domácím trhu přitom aktuálně nabízí podobně koncipovaný crossover Rex, který je dostupný s pohonem předních i všech kol.

Vůz stojí na základech sesterských modelů Daihatsu Rocky a Toyota Raize, pod kapotou mu tudíž nebije plochý motor s protilehlými válci, ale konvenční tříválec o objemu 1,2 litru o výkonu 97 koní. Jenže zatímco dvojice zmíněných aut nabídla čtyřkolku již od představení v roce 2019, Subaru Rex, jež na trh přišlo koncem roku 2022, si paradoxně muselo vystačit s pohonem pouze přední nápravy.

To se však nyní změnilo. Subaru Rex si mohou zájemci premiérově objednat i se systémem Dynamic Torque Control 4WD, který v případě prokluzu předních pneumatik část hnací síly pošle na zadní kola.

Subaru Rex 4WD v Japonsku startuje na částce 2.511.300 jenů, což je v přepočtu asi 346 tisíc korun. Nejlevnější nová čtyřkolka v Česku v podobě Suzuki Swift přitom vyjde na 450.900 korun.

Video placeholder
Martin Vaculík a nové Suzuki Swift 4x4 - video test • Zdroj: Auto.cz

V případě importu do Evropy bychom samozřejmě museli připočítat náklady na homologaci, dopravu, DPH a další náklady, přesto další dostupné nové auto s pohonem 4x4 by se u nás uživilo. Tahle koncepce je totiž u nás poměrně oblíbená. Z celkových 161.067 aut registrovaných od ledna do letošního září jich totiž obě nápravy roztáčelo 42.906, tedy více než čtvrtina.

Zdroj: Carbuzz, video: auto.cz, foto: Subaru

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů