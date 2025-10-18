Tohle levné subaru určitě neznáte. V Česku by to přitom byl instantní hit
Japonská automobilka na domácím trhu nabízí malý crossover Rex, který s pohonem všech kol vyjde na pakatel. Na českém trhu by se na takové auto s nadsázkou čekaly fronty.
Subaru rovná se pohon všech kol. Dříve šlo o poctivé čtyřkolky, dnes si Japonci i kvůli emisím, nákladům a preferencím trhu vystačí s připojováním zadní nápravy dle potřeby. V Česku si tahle značka našla velmi stabilní zákaznickou základnu mezi staršími, ale i mladšími řidiči. Ostatně například v případě posledního WRX STI patřilo mezi největší trhy tohoto modelu v Evropě. Skvěle si vedly také obě generace vynikajícího kupé BRZ.
Z dětství si pamatuji též na Subaru Justy, v kterém se vozil můj děda. Malý hatchback s hranatou karoserií z konce 80. let minulého století měl připojitelnou zadní nápravu, takže si skvěle vedl i na zasněžených silnicích. Po konci tohoto modelu už Subaru žádného přímého následovníka v Evropě nepředstavilo a zaměřilo se na větší modely. Na domácím trhu přitom aktuálně nabízí podobně koncipovaný crossover Rex, který je dostupný s pohonem předních i všech kol.
Vůz stojí na základech sesterských modelů Daihatsu Rocky a Toyota Raize, pod kapotou mu tudíž nebije plochý motor s protilehlými válci, ale konvenční tříválec o objemu 1,2 litru o výkonu 97 koní. Jenže zatímco dvojice zmíněných aut nabídla čtyřkolku již od představení v roce 2019, Subaru Rex, jež na trh přišlo koncem roku 2022, si paradoxně muselo vystačit s pohonem pouze přední nápravy.
To se však nyní změnilo. Subaru Rex si mohou zájemci premiérově objednat i se systémem Dynamic Torque Control 4WD, který v případě prokluzu předních pneumatik část hnací síly pošle na zadní kola.
Subaru Rex 4WD v Japonsku startuje na částce 2.511.300 jenů, což je v přepočtu asi 346 tisíc korun. Nejlevnější nová čtyřkolka v Česku v podobě Suzuki Swift přitom vyjde na 450.900 korun.
V případě importu do Evropy bychom samozřejmě museli připočítat náklady na homologaci, dopravu, DPH a další náklady, přesto další dostupné nové auto s pohonem 4x4 by se u nás uživilo. Tahle koncepce je totiž u nás poměrně oblíbená. Z celkových 161.067 aut registrovaných od ledna do letošního září jich totiž obě nápravy roztáčelo 42.906, tedy více než čtvrtina.
Zdroj: Carbuzz, video: auto.cz, foto: Subaru