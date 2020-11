Důležité novinky Toyoty v Česku: Čím má zabodovat nový Hilux a Highlander?

Toyota v nedávné době přivezla do Česka hned dvě důležité novinky: faceliftovaný pick-up Hilux a zcela nové SUV Highlander. Čím chtějí zaujmout nové zákazníky?

Odpověď na tuto otázku bychom normálně zjišťovali na vlastní kůži, pravděpodobně během speciální prezentace automobilky. V současné době je však něco takového nemožné a tak musíme vzít za vděk alespoň speciálními materiály, které pro nás české zastoupení pořídilo. A nutno podotknout, že je opravdu na co se dívat.

Modernizovaný drsňák

Začněme od známé klasiky, kterou je užitkový pick-up Toyota Hilux. Jeho modernizace byla ohlášena již začátkem léta, zatímco koncem srpna jsme se dozvěděli i jeho oficiální české ceny. Nyní však vůz konečně dorazil i fyzicky do Česka a tak si pojďme připomenout jeho přednosti. A začít můžeme tradičně u designu.

Automobilka kompletně přepracovala přední masku, která by měla nově působit robustněji. Upravila také zadní svítilny, které dostaly nový design a LED technologie, přidala nový design kol a modernější vzhled přístrojové desky. Kdo chce ale ještě něco výraznější, ten může sáhnout po novém výbavovém stupni Invincible, který nabízí ještě výraznější příď a mohutné oplastování boků.

V interiéru se nově objevuje 8“ dotykový displej infotainmentu MM19 (od výbavy Active), který konečně podporuje funkce Android Auto a Apple Car Play. Ve vyšších výbavách se pak můžeme setkat s navigačním systémem, předními i zadními parkovacími senzory nebo novým audio-systémem JBL s 8 reproduktory a 800 w zesilovačem.

Zajímavou novinkou nejvyššího výbavového stupně Invincible Sport je elektricky ovládaný hliníkový kryt korby, který by měl být v tomto segmentu unikátní. Jeho zámky jsou přitom napojeny na centrální zamykání a na korbě nalezneme kromě světla i 12 zásuvku. Estetickým doplňkem je pak černý sport-bar za kabinou.

Nejvýznamnější novinkou v oblasti techniky je rozšíření nabídky motorizací o nový 2,8 litrový čtyřválcový diesel, který nabízí nejvyšší výkon 150 kW (204 k) a točivý moment 420 N.m v kombinaci s manuální převodovkou, respektive 500 N.m v kombinaci s automatem. Výkonnější motor znamená lepší dynamiku, konkrétně zrychlení na 100 km/h zvládá modernizovaný Hilux za 10,1 sekundy s manuálem a 10,7 sekundy s automatem.

Vylepšení se ale dočkal i podvozek a systém pohonu všech kol, který je nově vybaven funkcí Auto LSD pro zlepšení trakce při pohonu pouze zadní nápravy. Díky úpravě nastavení tlumičů, uložení listových per a uložení odpružení by pak zadní náprav neměla tolik odskakovat při nízkém zatížení na méně kvalitních silnicích.

Navzdory modernizaci a zcivilnění však Hilux zůstává poctivým dělníkem. To ostatně potvrzuje i jeho nosnost až jedné tuny na korbě a schopnost utáhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 3,5 tuny. V terénu pak pomáhá snížení volnoběžných otáček a upravení mapování plynového pedálu. Hilux by se tak měl snáz rozjíždět a lépe by měl reagovat na pohyby plynového pedálu.

Největší Toyota v Česku

Úplnou novinkou v nabídce českého zastoupení Toyota je SUV Highlander, které hned na první pohled zaujme svými rozměry. Na délku totiž měří 4950 mm, na výšku má 1730 mm a na šířku byste Highlanderu naměřili 1930 mm. Rozvor má pak působivou hodnotu 2850 mm.

Pod kapotou se ukrývá hybridní pohonná jednotka 4. generace, která vychází z modelu RAV4 – ovšem pro potřeby většího a těžšího Highlanderu byl zvýšen její výkon. Základem je 2,5 litrový benzínový čtyřválec, pracující v Atkinsonově cyklu, o výkonu 118 kW, který spolupracuje se zadním elektromotorem o výkon 40 kW.

Výsledkem je kombinovaný výkon 246 koní, což stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h za 8,3 sekundy. Vůz je také standardně vybaven inteligentním pohonem všech kol AWD-i, zlepšujícím schopnosti vozu mimo silnice, zatímco na silnicích nabídne díky bateriím v podlaze nízké těžiště a s tím související snadnou ovladatelnost a mrštnost. Průměrná spotřeba by se přitom měla pohybovat na úrovni pouze cca 5,6 l/100 km.

Největší předností Highlanderu však bude vnitřní prostor, který pojme až sedm cestujících ve třech řadách sedadel. Sedadla v druhé řadě sedadel se přitom dají posouvat v rozsahu až 180 milimetrů. V sedmimístné konfiguraci mohou cestující odložit svá zavazadla do kufru s objemem 241 litrů, po sklopení třetí řady sedadel se však zavazadelník zvětší na 658 litrů. A pokud by to bylo stále málo, lze po sklopení druhé řady sedadel vytvořit prostor o objemu až 1909 litrů.

Z vnitřní výbavy můžeme jmenovat infotainmnt s 12,3“ obrazovkou, který podporuje konektivitu Android Auto/Apple Car Play a funkci Split Screen. Nechybí vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla s možností elektrického nastavení a pamětí ve vyšších výbavách. Součástí základní výbavy je mimo jiné i 3zónová chytrá klimatizace, která pozná počet cestujících a podle toho upraví výdechy ventilace.

Mezi zajímavé prvky výbavy dále paří elektronické vnitřní zpětné zrcátko, které umí kromě klasického odrazu nabídnout i pohled dozadu prostřednictvím kamery. V nabídce je také prémiový audio-systém JBL s 11 reproduktory a dostatek světla v interiéru zajistí otvíratelná panoramatická střecha Skyview. S parkováním pomůže kamerový systém, přístrojový štít dostal rozměrnou obrazovku a nechybí ani možnost bezdrátového nabíjení telefonu.

U velkého rodinného SUV bude zásadní roli hrát vysoká bezpečnost, ke které kromě výkonných Bi-Led světlometů přispívá i pohon všech kol, průhledový head-up displej promítající informace na čelní sklo a bohatá technologická výbava. Ta zahrnuje nejnovější bezpečnostní systém Toyota Safety Sense 2.5 s inteligentním tempomatem, detekcí vozidel, atd.

Ceny a dostupnost

Modernizovaný Hilux s dvoudveřovou kabinou Single Cab, ve verzi Live Chassis (připravené na nástavbu) a se starším motorem 2,4 D-4D začíná na částce 865.150 Kč. Nový motor pořídíte nejlevněji ve verzi Double Cab s výbavou Active od 1.070.850 Kč. Toyota navíc nově ke každému Hiluxu přidává prodlouženou záruku na 5 let nebo 250.000 kilometrů v ceně vozu.

Nová Toyota Highlander 2,5 Hybrid začíná ve verzi Comfort na částce 1.399.000 Kč a její dostupnost se očekává až po Vánocích. První exempláře by se měly k zákazníkům dostat začátkem roku 2021.