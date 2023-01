Duster pro dobrodruhy. Limitovaná edice nabízí pořádné obutí a doplňky do terénu

Dokládá to speciální edice rumunského vozu, kterou připravila německá společnost Carpoint, specializující se na prodej a servis vozů značky Dacia.

Nejde tedy o oficiální provedení přímo od výrobce, limitku má na svědomí tento konkrétní prodejce. A jinde než u něj ji tedy jako nové auto nekoupíte. Není to mimochodem poprvé, Carpoint svoje vlastní edice nabízí pravidelně. Tentokrát přichází s úpravou, která by mohla oslovit zákazníky hledající dostupné kompaktní SUV, s nímž by se nemuseli bát vyrazit do náročnějšího terénu.

Na první pohled Duster zaujme fóliovým polepem v armádní zelené barvě a se vzorem, který má připomínat kamufláž. Doplňují ho prvky vyvedené v černé barvě, například nárazníky, emblémy, maska chladiče nebo ochranné lišty na dveřích.

Společnost dále přidala velké černé boční nášlapy, ochranný rám před přední nárazník a střešní nosič s rezervním kolem. Nejdůležitější úpravu však představuje výměna kol, na nichž Duster jezdí. Místo "civilních" disků toto provedení dostalo 16palcové offroadové ráfky obuté do terénních pneumatik Insa Turbo Dakar o rozměru 235/60. Nové obutí by měly doplnit nové pružiny, zvětšující světlou výšku.

Verzi pro dobrodruhy prodejce prezentuje na motorizaci TCe 150 4x4 s turbodmychadlem přeplňovaným zážehovým 1,3litrovým čtyřválcem o výkonu 110 kW (150 k), manuální převodovkou a pohonem všech kol. Ve výbavě najdeme například couvací kameru, vyhřívaná sedadla, navigaci, palubní počítač, tónovaná skla nebo automatickou klimatizaci.

Cena činí 32.990 eur, což je podle aktuálního kurzu asi 785 tisíc korun. Pro srovnání, standardní Duster TCe 150 4x4 v nejvyšší výbavě Extreme u nás začíná na částce 578.500 Kč.