Dvanáctiletý autista vytváří zátiší z modýlků, z nichž přechází zrak

Dvanáctiletý Anthony Schmidt je americký fotograf, umělec, a tak trochu chodící encyklopedie automobilových informací, protože si pamatuje značky a modely automobilů, které kdy poznal. Má za sebou vydání knihy i kalendáře a na sociálních sítích baví svými příspěvky přes 140 tisíc sledujících. Anthony je také dítě s diagnostikovaným autismem, což se projevuje důrazem na detaily promítané do tvorby automobilového obsahu matoucí mysl.

Vycházející hvězda ohromuje okolí nejen šíří svých motoristických znalostí, ale lidi baví hloubka originální kreativity. Anthony sbírá autíčka a v rámci vlastních myšlenek tvoří od šesti let zcela novátorské scenérie aut na zajímavém pozadí. Sbírku hraček nestačí pokrýt prach na polici, protože malý umělec využívá modýlky k realizaci fotografií, které vypadají jako ze skutečných silnic.

Bohatá chlapecká tvořivost klame lidskou představivost a správná expozice auta vytváří dojem plnohodnotného automobilu v přirozeném prostředí, zatímco je hračka postavena na kameni u louky, v domečku pro panenky nebo například pod zídkou plotu.

Hravé kompozice vznikají poblíž Woodinville, kde Anthony žije. V okolí má mnoho příležitostí, jak fotoaparátem z mobilu oklamat mozek diváka postavením autíčka do popředí zálivu, továrny či hromady písku. Osobní a nákladní automobily jsou zobrazeny v jejich přirozeném prostředí, avšak funkční benzínové či naftové modely nahrazují exempláře rozsáhlé sbírky pro děti a kulisy ve fotografiích jsou zachyceny z větší vzdálenosti pod správným úhlem, nebo jsou vyrobeny v malém měřítku odpovídajícím fotografovanému autu. Zmenšené stodoly, benzínky a garáže si chlapec vyrábí vlastnoručně.

Upřímná vášeň pro fotografování nasbíraných aut není jen koníček. Je to způsob života, který pomáhá tolerovat vrozené postižení. „Je nesmírně klidný a šťastný, když pracuje na autech, vystavuje je nebo fotografuje. Byl to také skvělý způsob, jak oslovit ostatní a spojit se nimi. Dává mu to něco, na co může být hrdý,“ popsala pozitivní dopady spokojená máma dříve vyděšena z prognóz doktorů.

Matka se po vstřebání negativních vyhlídek zapojila do užitečné formy zábavy svého syna. Namísto studování nevýhod autismu mu pomáhá s provozem webových stránek, kde je k mání tištěný materiál i oblečení. Kromě kalendářů, plakátů a triček je k dostání kniha Small Cars, Big Inspiration, která na 123 stranách popisuje příběh autistického chlapce se zálibou ve sbírání a fotografování zmenšených aut. Možná poučný materiál vychází na 49.99 dolarů (1100 Kč), určených primárně jako podpora. Počáteční investici rodina našla prostřednictvím crowdfundingového financování od dobrovolných dárců, sešel se více než dvojnásobek potřebné částky a kromě peněz velice pomohla získaná popularita po celé Americe.

Schopností malého specialisty si všimli policisté až z New Yorku. Vyšetřovatelé nedokázali identifikovat hledané vozidlo podle nekvalitní fotografie z místa činu. Rozostřený snímek prozkoumal Anthony a rázem se mu spojily nabité vědomosti s konkrétním typem. Podle kol a zadní části poznal Mercury Montego z roku 2002, což skutečně vedlo k vyřešení případu a zatčení podezřelého pachatele.