Dvě české posádky na East African Safari Classic Rally

Na startu se představí jediná dámská posádka letošního ročníku Olga Lounová – Lilia Khousnoutdinova. Jedou s s vozem Opel Ascona A, který dobovým zbarvením připomíná velké úspěchy německé značky na poli motorsportu. Druhým týmovým vozem na startu jedné z nejnáročnějších automobilových soutěží světa je Porsche 911 SC s posádkou Vojtěch Štajf – Jan Bejvl. East African Safari Classic Rally 2023 tak fakticky uzavírá letošní sportovní sezónu týmu ACCR Racing21. U obou posádek se jedná o premiérový start na této vytrvalostní soutěži, jejíž trať o celkové délce přes 3600 kilometrů povede přes území afrického státu Keňa.

Štajf si plní sen

Tým ACCR Racing21 se začátkem tohoto týdne v několika skupinách letecky přesunul do místa konání, kde převzal oba vozy a kompletní servisní zázemí transportované z České republiky lodní dopravou. Následně absolvoval s oběma soutěžními vozy administrativní a technické přejímky v přímořském resortu Vipingo Ridge, přibližně třicet kilometrů severně od Mombasy. Následně se přesunul na předsoutěžní test, kde se mechanici týmu věnovali především finálnímu nastavení obou vozů a volbě pneumatik Pirelli. Den před prologem věnovali členové týmu ACCR Racing21 čas také dobrovolnému charitativnímu projektu organizátora soutěže spojeného s výsadbou stromů v okolí jedné z místních škol.

„Zdravíme všechny fanoušky rallye z africké Keni, kde nás čeká obrovská výzva v podobě velmi těžkého terénu, tisíců náročných kilometrů a také poměrně vysokých teplot, které ve voze šplhají až k hranici 50 °C! Auto jede velmi dobře, takže jsem spokojen. Jedinou těžkostí byl pro nás s Honzou ne úplně dokonalý itinerář testovací tratě, tak doufám, že v soutěži v něm budeme mít přesnější údaje. V každém případě startem na East African Safari Classic si plním svůj velký sen,“ uvedl po testování Porsche 911 SC jezdec Vojtěch Štajf.

Ženy se věnují charitě

O své první postřehy a také o obsah dnešního programu se podělila i Olga Lounová, která usedne za volant legendárního Opelu Ascona A z roku 1972: „Za velkého vedra jsme se s Lilií naplno věnovali testování auta i důležité souhře v navigaci. Mám velkou radost z ovládání historické ascony. Skvělé auto! Samozřejmě i pro nás bude výzvou naučit se ovládat vůz v tak těžkém jílovitém a kamenitém terénu. Je úplně odlišný od toho, jaký jsem poznala na Dakaru. Rozhodně si s Lilií budeme na trať zvykat postupně a zároveň se vynasnažíme nedělat zbytečné chyby Chceme si tuhle soutěž užít,“ uvedla česká závodnice.

Do Afriky však nezamířila jen kvůli závodění. „Naše práce za volantem tady v Keni má ještě další přesah, a to charitativní. Sázeli jsme stromy s dětmi v jedné z místních škol. Podobných projektů však máme s Lilií Khousnoutdinovou a Lejlou Abbasovou během této soutěže hned několik a moc se na ně společně těšíme,“ dodala Lounová.

Co je East African Safari Classic?

Tato náročná soutěž historických vozů se koná v termínu 9. – 18. prosince 2023 a její trať s nezpevněným povrchem o délce kolem 3600 kilometrů povede na území Keni. V některých částech využije známé tratě ze současné Safari Rallye, která je od roku 2021 opět součástí mistrovství světa v automobilových soutěžích. V desetidenním programu soutěže je osm etapových dní, jeden úvodní prolog a jeden volný den. V každém etapovém dni posádky absolvují celkem tři rychlostní zkoušky.

Maximální počet 63 startujících posádek je pro obrovský zájem již dlouhodobě naplněn. Do soutěže East African Safari Classic se mohou, dle striktních pravidel, přihlásit pouze vozy s homologací do konce roku 1985 s výhradně atmosférickým motorem a pohonem pouze jedné nápravy. Soutěžní vozy jsou rozděleny do pěti kategorií dle objemu motoru.