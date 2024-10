Dvě zahraniční hvězdy na japonském trhu: Mini a Mercedes G

Mezi všemi těmi Toyotami, Hondami, Suzuki a Nissany vypadají v Japonsku dovážená auta jako zjevení. Však také tvoří jen zhruba pět procent japonského trhu. Zpravidla si je kupují ti, kteří se chtějí odlišit. Rozšířené jsou proto německé prémiové značky, za exotiku zde ale platí i Golf. Ten je také v Japonsku o dost dražší než třeba velikostí srovnatelná Corolla.

Nejprodávanější auta v Japonsku (1-9/2024) [v kusech] 1. Toyota Corolla (včetně Cross) 123.186 2. Toyota Yaris (včetně Cross) 115.280 3. Toyota Sienta 86.150

Dlouhodobě nejprodávanějším dováženým autem v Japonsku je Mini. Kořeny tohoto úspěchu leží už v osmdesátých letech, dlouho před tím, než se značka znovuzrodila pod taktovkou BMW. Japonsko na konci osmdesátých let ovládla vlna retro a klasické malé Mini vyráběné už od roku 1959 do ní přesně zapadlo. V Japonsku jsou malá auta obecně cool, pokud bylo ještě retro a navíc britské (čti exotické), nešlo si jej nezamilovat. Japonci Mini kupovali v devadesátých letech tak moc, že to byli právě oni, kdo umožnil pokračování produkce auta až do roku 2000. Japonské prodeje vozu byly o poznání větší než ty britské. Svůj vliv mohlo mít i to, že pokud chtěli Japonci zajímavější auto než nacházeli u domácích značek, byl dovoz z Anglie kvůli pravostrannému řízení logickou volbou.

Nejprodávanější dovážené vozy (1-9/2024) [v kusech] 1. rodina Mini 10.876 2. VW Golf 5.708 3. Mercedes GLC 5.437 4. Mercedes GLB 4.854 5. Mercedes C 4.536 6. BMW 3 4.487 7. Audi Q3 4.364 8. Mercedes G 4.291 9. Volvo 60 (S/V a XC) 3.860 10. Mercedes E 3.851

Moderní vozy Mini na tehdejší úspěch navázaly. Zajímavostí ale je, že ve statistikách se berou všechny modely značky jako „rodina“ a tedy Countryman i třídveřové Mini jsou uváděny jako jeden model. Náskok tohoto modelu je ale takový, že předpokládáme, že třídveřová verze by vedla i samostatně.

Drobná modernizace Suzuki Hustler přinesla bohatší výbavu a verzi J Style II Filip Melich Novinky

Až za Mini je letos podle dat organizací JADA, JMVA, JAIA (japonské svazy prodejců, výrobců a dovozců aut) německý Golf následovaný mercedesy GLC, GLB a C. V samotném září ale zaskočí výsledky Mercedesu G, jeho prodeje byly dvojnásobné než u Golfu a terénní se v září dostal až druhé místo mezi importovanými modely. Za celý rok zůstává zatím osmý. Géčko je v Japonsku silné dlouhodobě, tedy alespoň mezi dováženými modely. Pokud se ale dodá kontext, tak třeba Toyota Land Cruiser má o řád vyšší prodeje.

Mercedes-Benz G 580 EQ • Mercedes-Benz

Dováženým značkám letos vévodí Mercedes, následují BMW, Volkswagen, Audi, Mini, Volvo a Porsche. Zajímavostí je, že Toyota v Japonsku prodává skoro šedesátkrát více aut než Volkswagen.

Nejprodávanější značky v Japonsku (1-9/2024, první tři a ty dovážené) [v kusech] 1. Toyota 998.339 2. Suzuki 548.121 3. Honda 515.425 ... 11. Mercedes 39.776 14. BMW 25.137 15. Volkswagen 17.410 16. Audi 17.078 17. Mini 10.876

Japonský trh se auty se od toho evropského výrazně liší tím, že třetinu prodejů tvoří takzvaná kei cars. Jde o mini vozy s délkou do 3,4 metru a s motorem o obsahu 660 ccm s výkonem do 47 kilowattů. Ač papírově vypadají jako méněcenná přibližovadla, Japonci limitovaný půdorys dokáží velmi efektivně a snad až magicky využít. Limitem je tak spíše motor. Ten je třeba hodně (a hlasitě) točit, aby to vůz při vyšších rychlostech a navíc proti kopci trochu jel. Této kategorii roky vévodí model Honda N-Box. Ten má náskok před nejprodávanějšími „normálními“ auty, kterými jsou Toyoty Corolla a Yaris, v obou případech včetně v Evropě zvlášť uváděných verzí Cross.

Nejprodávanější kei cars v Japonsku (1-9/2024) [v kusech] 1. Honda N-box 156.574 2. Suzuki Spacia 124.430 3. Suzuki Hustler 70.889

Před deseti lety Japonci trochu omezili daňové výhody kei cars, to v důsledku vede k růstu prodejů vozů, které kei cars připomínají, ale maximální rozměry a velikost motoru už neplní. Příkladem je například Toyota Roomy. Ta má sice jen 3,7 metru, proti kei cars jde ale o otesánka. Oklikou se tak dostáváme zpět k Mini, to nejnovější třídveřové měří 3,9 metru. Je tak o půl metru delší než kei cars a o téměř dvacet centimetrů delší než otylé kei cars.