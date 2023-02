Dvojkový VW Golf GTI se prodal téměř za dva miliony korun. Je skutečně tak výjimečný?

Nebo jsou dva miliony již běžnou částkou za zachovalý sportovní golf z počátku devadesátých let?

Druhá generace populárního modelu Golf slaví tento rok neuvěřitelných 40 let. Jednalo se o úspěšnou generaci, která se vyráběla až do roku 1992. Stejně jako u té první se objevila i zde ostrá verze GTI. V případě této generace byl model GTI ve třídveřové variantě s 1,8litrovým čtyřválcem o výkonu 82 kW (112 koní) a točivém momentu 155 Nm.

Od roku 1986 se výkon Golfu GTI dostal na 102 kW (139 koní) a 168 Nm točivého momentu. Na americkém trhu měl dvojkový Golf GTI dokonce 2,0litrový motor se 16 ventily převzatý z modelů Corrado a Passat, který měl výkon 100 kW (134 koní) a točivý moment 180 Nm. Motor je zde párován s pětistupňovou manuální převodovkou.

A právě toto je příklad tohoto nedávno prodaného exempláře, který se přes americký Texas dostal až do Nizozemska, kde strávil většinu svého života. Aby se kruh uzavřel, byl VW Golf GTI 16V II z roku 1992 vrácen v minulém roce znovu do USA, tentokrát do státu Connecticut.

Vůz má najeto přibližně 85 tisíc kilometrů, což na 31 let starý Golf GTI není špatná hodnota. Před třemi měsíci proběhla na motoru výměna oleje. Vozu sluší červená barva laku Tornado v kombinaci s patnáctipalcovými koly BBS, která jsou obuta do pneumatik Michelin Pilot Sport 3.

Interiér má šedé látkové čalounění a přední sportovní sedačky Recaro, které i po třech dekádách vypadají ve skvělé kondici. Jako kontrast zde působí červené akcenty ve výplních dveří. Součástí výbavy je také střešní okno, klimatizace, rádio Phillips, kožená hlavice řadicí páky a zvukový systém Aktive.

Vůz disponuje několika lehkými poškozeními na karoserii, například u levého zadního kola a zadní poznávací značky. Velmi důležitá je přítomnost zprávy Carfax o beznehodovosti a doloženou historii v Texasu a Connecticutu, kde se momentálně vůz nachází.

Video se připravuje ...

Tento Golf GTI se nakonec na konci ledna prodal přesně za 87.000 dolarů (1.935.000 korun). Marně se snažíme najít, čím si tento kousek zasloužil tak vysokou hodnotu. Ano, vozidlo je ve velmi pěkném stavu s ne příliš velikou porcí nájezdu, ale zároveň se stále jedná o vcelku obyčejný dvojkový Golf GTI. Zda má tedy opravdu tak vysokou hodnotu, ví jenom jeho nový majitel sám.