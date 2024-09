Dvoumilionový limit odpočtu DPH na auto zřejmě zůstane. Dotkne se to hlavně drahých modelů

Současná vláda reprezentovaná stranami ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a (snad ještě) Piráty v rámci konsolidačního balíčku veřejných financí s účinností od začátku letošního roku zavedla limit omezující maximální možný odpočet DPH při pořízení nového či staršího automobilu.

Zatímco dosud plátci daně z přidané hodnoty nebyli omezeni pořizovací cenou vozu, tudíž DPH ve výši až 21 % bylo možné odečíst i u Rolls-Roycu Phantom za 16 milionů, od 1. ledna platí limit 2.000.000 Kč včetně DPH. „Odpustek“ tudíž může dosáhnout maximálně 420 tisíc korun.

Nákupy nových aut na IČO jsou přitom v Česku nesmírně populární. Zejména u dražších značek tvoří firemní zákazníci (ne ovšem nutně pouze plátci DPH) výraznou většinu. Loni se například v případě Audi jednalo o více než 94 % všech registrací. U Bentley dosahoval poměr firemních zákazníků k 98,59 %, v rámci BMW pak 92,25 procent. V případě Ferrari byl poměr téměř 95 %, u Lamborghini dokonce ještě o jeden procentní bod více. Mercedes-Benz měl podíl firemních zákazníků ve výši 91,34 %, Rolls-Royce dokonce rovných 100 procent.

Byť se to zejména v případě velmi drahých aut v cenách v řádu vyšších jednotek až desítek milionů zdá jako bezvýznamné, čeští zákazníci jsou na cenu citliví bez ohledu na majetek. Zástupci některých velmi exkluzivních značek pro multimilionáře a miliardáře ostatně sami potvrzují, že určitá skupina potenciálních zákazníků kvůli tomuto limitu nákup nového automobilu odsunula, byť v jejich případě by šlo o úsporu maximálně několik jednotek milionů korun. Pro obyčejného člověka se sice jedná o vysokou částku, jestliže ale přemýšlíte o voze za deset a více milionů, devastující to pro vás nebude.

Ostatně výše zmíněný britský Rolls-Royce je jedním z nejvíce postižených. Jestliže za celý loňský u nás bylo zaregistrováno 43 nových exemplářů této značky, za letošních prvních osm měsíců to je pouze 7 vozů.

Na lepší časy se přitom neblýská. Dvoumilionový limit, který měl do státní kasy přinést více peněz a omezit praxi, kdy si plátci odečítali DPH i u aut pro téměř výhradně soukromé využití, měl sice podle původního plánu platit pouze do roku 2026, aktuálně to ovšem vypadá, že vydrží déle.

Vládní strany i většina opozice se totiž vzácně shodují, že omezení by mohlo platit delší dobu. Záleží ovšem na výsledcích příštích voleb do Poslanecké sněmovny, které by měly proběhnout nejpozději v říjnu 2025.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by měl ale zároveň po uplynutí dostatečně dlouhé doby přijít s analýzou, jestli se daňový limit skutečně pozitivně podepíše na příjmech státního rozpočtu. Nižší prodeje dražších aut se totiž mohou negativně odrazit na jiných daňových příjmech (například z pohonných hmot). Nemluvě o tom, že dealeři v takovém případě budou v Česku méně investovat do prodejní a servisní sítě, což může ovlivnit i nezaměstnanost, byť v menší míře.

Rozumnější by proto byla důslednější přístup ze strany úřadů, které by pečlivěji kontrolovaly, zda odpočtový vůz slouží primárně k podnikání. Nebo limit zrušit s tím, že maximální procentuální odpočet bude nižší než DPH ve výši 21 %.