TEST BMW i7 M70 – Elektrický dvanáctiválec

Aktuální generaci BMW 7 s označením G70 jsem poprvé naživo viděl v rámci světové premiéry v Mnichově na jaře 2022. Pohled na velmi avantgardně tvarovaný luxusní sedan ve mně zanechal velmi hluboké stopy. Musím říci, že jsem opravdu dlouho neviděl vůz, který by se mi takhle nelíbil.

Design exteriéru mi přišel přeplácaný, neharmonický a vadily mi i některé viditelné detaily, které zaslouží větší péči. Třeba plastová tlačítka u klik, která ovládají automatické otevírání dveří za 40.638 Kč, doslova bijí do očí i na vzdálenost několika desítek metrů. Nelíbí se mi ani ztvárnění zádi s buclatými boky a příliš plochým víkem zavazadelníku, kterému někdo doprostřed navrhl nevzhledné tlačítko pro otevírání, jež připomíná pupínek na obličeji.

Postupem času jsem k designu, na kterém se výrazně podílel Slovák Jozef Kabaň, bývalý šéfdesignér Škodovky, smířlivější, byť u řady 7 stále postrádám eleganci konkurenčního Mercedesu S, jehož křivky se mi líbí o poznání více.

Naproti tomu interiér jsem si oblíbil téměř okamžitě. Trochu mi sice chybí tradiční ergonomie starších BMW s intuitivnějším ovládáním ventilace pomocí fyzických tlačítek, nevšední kabina BMW 7 odkazující na modely Neue Klasse z šedesátých let minulého století mi přijde opravdu zajímavá. Skleněné prvky a transparentní lišta na palubní desce jsou vítaným zpestřením.

Zamlouvá se mi také spojení moderního interiéru s retro prvky v podobě předních sedadel. Ta postrádají klasické sportovní kontury, připomínají totiž spíše křesla, jaká měly naše babičky v obývacích pokojích. Jsou příjemně měkká, nadýchaná a nesmírně pohodlná. Jen výraznější boční vedení jim chybí. Na druhou stranu je otázka, zda ho vůbec v takovém autě vůbec potřebujete. Myslím si, že téměř vůbec.

Aktuální BMW 7 do nejvyšších automobilových pater vrací látkové čalounění, které je v tomhle konkrétním případě součástí interiérového balíčku BMW Individual Gran Lusso za 248 tisíc. Na dotek velmi příjemný povrch je hezky prodyšný, takže se vám záda ani jiné části těla nepotí ani za teplých dnů. Vystačíte si proto bez zapnutého odvětrávání sedadel, které nemusí být každému pohodlné (pokud navíc máte mokré tričko, tak studený vzduch není úplně ideální).

Co do prostoru si není na co stěžovat. Délka 5391 milimetrů a rozvor 3215 milimetrů jsou zárukou toho, že si v obou řadách pohodlně pohoví i basketbalista. Pravé zadní křeslo Executive Lounge za 59.618 korun navíc můžete proměnit v lenošku a pořádně se natáhnout (pokud tedy máte řidiče). A když si připlatíte dalších 128.726 korun za zábavní systém Experience s širokoúhlou obrazovkou o úhlopříčce 31,3“, za volant se už nepohrnete.