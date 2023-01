EGR ventil: Co to je, poruchy, náročnost a ceny oprav, otázky a odpovědi

EGR ventil (ventil pro recirkulaci spalin) je součást automobilu, která slouží k recirkulaci části vyfukovaných spalin zpět do motoru. Tím se snižuje množství oxidu dusíku (NO x ) vypouštěných do ovzduší. EGR ventil dnes používají nejen naftové, ale i benzinové motory.

U volnoběhu bývá EGR ventil otevřen až na 90 %. Až když je třeba zvýšit točivý moment a výkon, ventil se uzavře aby se do válce dostalo více kyslíku.

Časté příčiny poruch EGR ventilu:

Zanesení ventilu nečistotami, usazeninami nebo korozí, což může způsobovat ztrátu výkonu nebo chybová hlášení.

Projevy nefunkčního EGR ventilu:

Zvýšená spotřeba paliva: Pokud je EGR ventil nefunkční, motor může spotřebovávat více paliva, protože se nedostává dostatek vzduchu pro správné spalování.

Zaseknutí v otevřené/zavřené poloze:

Zaseknutí v uzavřené pozici: EGR ventil je zaseknutý a odmítá se otevřít. Zvýší se emise oxidu dusného. Může způsobit klepání motoru.

Zaseknutí v otevřené pozici: Větší problém. Dost možná ani nenastartujete. Pokud ano, projevem bude hrubý chod, bílý kouř z výfuku a tendence "chcípat".

Cena EGR ventilu:

Cena samotných EGR ventilů se liší v závislosti na typu vozu a konkrétním modelu, mohou se lišit také v závislosti na místě nákupu a servisu.

Volkswagen: cca 3000-5000 Kč

Audi: cca 3500-7000 Kč

BMW: cca 3000-6000 Kč

Fordu: cca 2000-4000 Kč

Renault: cca 2000-5000 Kč

Nákladní automobily: cca 3000-4000 Kč

EGR ventil je tedy poměrně dostupný díl, ale existují i nepříjemné výjimky. Například u Fordu Mondeo 1.8 TDCi vyráběného v letech 2007-2014 vyjde nový EGR ventil na cca 14.000 Kč. Je totiž speciální a elektronický, částečně totiž nahrazoval funkci DPF.

U luxusních aut nejsou výjimkou ani ceny převyšující 20 až 30 tisíc korun. U řady vozidel navíc tyto systémy nefungují opakovaně a majitelé vozidel je mění téměř jako spotřební zboží.

Cena výměny EGR ventilu

U některých aut může být výměna EGR ventilu relativně jednoduchá a může být provedena s minimem nástrojů. U jiných může vyžadovat speciální nástroje a znalosti. V každém případě, doporučujeme konzultovat s odborníkem.

Na starších naftových motorech bývá EGR ventil umístěn navrchu a je snadno přístupný. U takových aut jde o práci na zhruba 2 hodiny, což znamená cca 1000-1500 Kč za práci v servisu.

U novějších aut s naftovým motorem však může být EGR ventil umístěn hlouběji v motoru a může tak vyžadovat demontáž dalších součástí pro přístup.

EGR je součástí také mnoha moderních benzinových motorů. U těch bývá výměna ventilu složitější, protože může být umístěn hluboko v motoru a může vyžadovat demontáž dalších součástí pro přístup.

Výměna EGR svépomocí

1. Odpojte negativní kabel akumulátoru, abyste zabránili poškození elektronických systémů vozu nebo úrazu elektrickým proudem.

2. V motorovém prostoru najděte EGR ventil. EGR ventil bývá umístěn na vstřikovači nebo na hloubce motoru. Může se lišit podle typu vozu a motoru.

3. Uvolněte hadice a elektrické spoje, které jsou připojené k ventilu. Tyto hadice jsou zpravidla připojené k vstřikovači a k recirkulačnímu potrubí. Elektrické spoje jsou připojené k ventilu, aby ho tak ovládala řídicí jednotka motoru.

4. Použijte šroubovák nebo klíč na odstranění ventilu z jeho držáku. Ujistěte se, že ventil je volný a může být vyjmut snadno.

5. Nainstalujte nový ventil a zkontrolujte, zda jsou všechny hadice a elektrické spoje správně zapojené. Ujistěte se, že ventil je pevně upevněn a že jsou všechny spoje utažené.

6. Nakonec zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utažené a připojte zpět negativní kabel akumulátoru. Ujistěte se, že akumulátor je správně připojen a že kabel není poškozený.

Je důležité se řídit pokyny výrobce pro specifický model a typ vozu. Pokud máte pochybnosti nebo nejste si jisti, doporučuji nechat opravu na odborníkovi.

Jak a čím vyčistit EGR ventil?

Chemické čističe: Ve spreji nebo v tekuté formě. Je důležité dodržovat pokyny k použití, jinak mohou poškodit nejen plastové a gumové části EGR ventilu.

Parní čistič: Tyto čističe využívají horkou páru k odstranění usazenin a nečistot. Prodávají se ve verzích pro domácí i profesionální použití.

Ultrazvuková lázeň: Mechanické (nikoli elektronické) části EGR ventilu lze vyčistit v ultrazvukové čističce. To je šetrný a efektivní způsob.

Mechanické čištění: Ruční nebo elektrické kartáče.

Jak předejít poruchám EGR ventilu:

Pravidelně měňte olej v motoru, abyste zabránili tvorbě usazenin a ucpání ventilu.

Pravidelně kontrolujte a čistěte EGR ventil, abyste zabránili ucpání nečistotami a usazeninami.

Používejte kvalitní palivo, abyste snížili riziko tvorby usazenin v motoru.

Pravidelně kontrolujte a měňte vzduchový filtr, abyste zajistili dostatečný vzduch pro správnou funkci EGR ventilu.

Používejte originální díly nebo díly od důvěryhodných výrobců, abyste zajistili správnou funkci EGR ventilu.

Nepoužívejte nesprávné mazací oleje, které by mohly ovlivnit fungování EGR ventilu.

Snažte se jezdit v ekonomickém režimu, abyste snížili zatížení motoru.

Používejte kvalitní diagnostiku, abyste mohli včas zjistit a opravit jakékoli problémy s EGR ventilem.

Nejčastější otázky (a odpovědi) o EGR ventilech

Trocha historie

EGR ventil (ventil pro recirkulaci spalin) se začal používat v automobilech již v 70. letech minulého století. Cílem bylo snížit množství oxidu dusíku, který se vypouští z automobilových motorů do ovzduší. První automobily s EGR ventily byly vyráběny v USA a Evropě. Nyní jsou běžnou a povinnou součástí většiny automobilů.