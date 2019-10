Elektrická V8 s výkonem 240 koní? Americké klasiky čeká elektrická budoucnost

Pod kapotou každé správné americké klasiky by mělo bít osmiválcové srdce. Co si ale majitelé těchto monster počnou, až se ze spalovacích motorů stane zakázané ovoce?

Možností se nabízí několik, včetně konverze od Electric GT. Kalifornská společnost totiž pracuje na novém „krabicovém“ elektromotoru, který by měl připomínat klasickou V8. Pokud se tedy spalovací motory V8 dostanou na seznam zakázaného ovoce, majitelé by měli mít možnost jednoduše vyměnit staromilskou V8 za nový elektromotor podobných tvarů a rozměrů.

V rozhovoru pro Green Car Reports, na který upozornil web The Drive, zástupci Electric GT uvedli, že jejich Electric Crate Motor (elektrický krabicový motor) právě prochází vývojem, který by měl umožnit jeho výrobu ve větším měřítku. V rámci testovacího provozu pak „elektrická V8“ pohání Toyotu FJ40 Land Cruiser z roku 1970, pod jejíž kapotou dokáže v závislosti na nastavení nabídnout od 140 do 240 koní a točivý moment od 325 do 461 Nm.

Cílem společnosti je usnadnit vývoj, výrobu a prodej jejích modulárních elektromotorů do takové míry, že zákazníkům bude stačit zavolat do firmy a objednat si elektromotor s tím správným příslušenstvím. Samotná zástavba elektromotoru namísto motoru spalovacího by pak už měla být celkem hračka.

Vzhledem k popularitě zástaveb osmiválců General Motors LS V8 do řady různých projektů a amerických klasik pak v Electric GT očekávají, že díky modulární platformě svého elektromotoru by mohli zkusit zaujmout nové nadšence. Malým problémem by se však mohly stát rozměry elektromotoru.

Zatímco populární LS V8 měří cca 73 cm na délku a cca 63 cm na šířku, elektrická V8 od Electric GT měří cca 86 cm na délku a šířku zatím výrobce ještě ani nezmínil. Úpravci a stavitelé různých projektů tak možná budou mít trochu problém s místem. Výrobci elektromotoru však věří, že se jim do budoucna podaří tento drobný nešvar doladit.

Až na tuto drobnou nepříjemnost by však měl být elektromotor od Electric GT stejný, jako kterýkoliv jiný „krabicový“ motor. Spolu s motorem zákazník dostane potřebou elektroniku, manuál a technickou podporu od výrobce. Zákazníci si navíc budou moci připlatit i za kompresor klimatizace, topení, atd. Konstruktéři téhle elektrické V8 zkrátka mysleli téměř na vše. S jedinou výjimkou. Sehnat si baterie totiž bude úkolem zákazníků.

Zajímavostí elektrické V8 by se však měla stát podpora manuálních převodovek, což je u elektromobilů celkem raritní. „Elektrický krabicový motor může být propojen s širokou paletou manuálních převodovek. Navrhli jsme si několik adaptérů pro nejpopulárnější manuální převodovky,“ uvádí zástupce Electric GT.

Kvůli okamžitému nástupu maximálního točivého momentu však budou převodovky podstatně více namáhány, než jak jsme zvyklí u tradičních spalovacích motorů. Electric GT proto doporučuje zákazníkům volit odolnější komponenty, které vydrží specifické parametry eMotoru. Tradiční automatické převodovky jsou pak zcela zapovězeny, a to kvůli „jejich potřebě extra hydraulické pumpy a neefektivnosti konvertoru točivého momentu.“

Zastavme se ale na chvíli u samotné společnosti Electric GT, která rozhodně není nováčkem v oboru. Jejím prvním úspěšným projektem se stalo elektrické Ferrari 308 GTE, původně z roku 1978, které však dostalo elektromotor o výkonu 330 koní a baterie o kapacitě 46 kWh. Elektrický sporťák pak dokázal akcelerovat z 0 na 97 km/h během 5 sekundy, maximální rychlost se pohybovala přes 289 km/h a dojezd se pohyboval okolo 209 km. Už tehdy přitom společnost do vozu zabudovala manuální převodovku z Porsche. Kromě známého Ferrari však společnost přestavěla i Ford Mustang, VW Beetle & Mikrobus, Porsche 911 & 912 nebo BMW 2002.

Vzhledem ke stále probíhajícímu vývoji si zatím o cenách připravovaného elektromotoru netroufá nikdo spekulovat, přesto je pozitivní vidět, že se někdo stále zajímá o budoucnost klasických automobilů.