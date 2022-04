Elektrické Maserati GranTurismo Folgore se prohánělo v ulicích Říma

Prvním modelem italské značky v transformaci na elektrickou budoucnost bude Maserati GranTurismo Folgore. Proč zrovna Folgore? Termín znamená v italštině blesk, a toho značka využívá u chystaných elektrických modelů také po stránce designu. Je důležité zmínit, že vozidlo, kterým přijel generální ředitel koncernu Stellantis - Carlos Tavares na okruh do Říma, kde se minulý víkend konala ePrix Říma v šampionátu Formule E, je zatím pouze prototypem. Byť tedy není prototyp bůhvíjak maskovaný, před oficiální premiérou v příštím roce ještě může dojít k několika drobným změnám jak po stránce designu, tak po stránce techniky.

Právě z Formule E, do které Maserati v roce 2023 vstoupí jako první italská tovární značka v historii celé série, by měly být odvozeny některé z technických komponentů, například optimálně rozložená baterie pro udržení nízkého těžiště vozu. GranTurismo Folgore by mělo nabídnout trojici motoru s pohonem všech kol a výkonu dosahujícího až 1200 koní. Automobilka potvrdila, že by toto Maserati mělo dosáhnout maximální rychlosti až 300 km/h, dojezd zatím zůstává neznámý. Dle tvrzení automobilky však má být „uspokojivý pro jejich zákazníky“.

GranTurismo Folgore je po stránce designu až na několik detailů (jiná maska, výdechy..) téměř totožné se spalovacím GranTurismem. Dle slov jednoho z vrchních představitelů Maserati, Francesca Tonona, se zákazníci nemusí strachovat - Maserati nadále věří tomu, že je v dnešním světě místo i pro vůni benzínu a tak si zatím spalovací motory GranTurismo udrží.

Generální ředitel Maserati - Davide Grasso, se podrobněji rozpovídal o nejbližších elektrických plánech značky. S GranTurismem Folgore přijde také verze bez střechy, tedy GranCabrio Folgore a nedávno představené SUV Grecale Folgore. To vše v příštím roce. V roce 2025 pak automobilka odhalí očekávanou verzi elektrického modelu MC20. V témže roce se také dočkáme elektrických verzí již zaběhlých modelů, a to SUV Levante a sportovního sedanu Quattroporte.

Nové generace modelů Levante a Quattroporte už mají být čistě elektrické a tím pádem by měly využívat elektrickou platformu koncernu Stellantis STLA Medium, která je schopna dojezdu dosahujícího 700 km. To modely GranTurismo, GranCabrio a Grecale techniky Stellantisu nevyužijí a zachovají si svojí Maserati DNA i po stránce platformy.

Autor: Dominik Kovář