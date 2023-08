Zatímco automobilový průmysl prochází turbulentním obdobím, motorsport se těší neustále rostoucí popularitě. Dobrým příkladem je zejména Formule 1, která se po letech úpadku těší ohromné přízni diváků z celého světa. V budoucnu by však popularitu motoristických sportů mohla zvýšit i účast na olympijských hrách.

Právě motorsport se totiž dostal na užší seznam sportů, které by se mohly objevit na olympiádě 2028 v Los Angeles. Zatím není zcela zřejmé, které konkrétní odvětví by mohlo motorsport zastupovat, jako nejpravděpodobnější se však zdají elektrické motokáry.

Video se připravuje ...

Společně s motorsportem by se pak na olympiádu mohl dostat také softball či baseball, lakros, breakdance, kickbox, karate, squash, kriket nebo flag fotbal, což je bezkontaktní alternativu amerického fotbalu. Rozhodnutí, které sporty se na letních olympijských hrách v Los Angeles objeví, by mělo padnout během několika příštích týdnů.

Zatím není jasné, kolik sportů by mohlo být vybráno, konkurence je ale vysoká. Některé tradičnější sporty totiž o své zařazení na olympijské hry bojují poměrně dlouhou dobu a mají širokou mezinárodní podporu. Ani motorsport však není v tomto světě úplným nováčkem.

Závody motokár byly jako ukázka zařazeny již do olympijských her 2018 v Buenos Aires a FIA od té doby dlouhodobě bojuje za jejich zařazení mezi klasické olympijské sporty. Sázka na elektrické motokáry pak dává jednoduše smysl jak kvůli důrazu na elektrifikaci, tak kvůli menší náročnosti na zázemí či infrastrukturu. Podobně jako tradiční jiné olympijské sporty jsou navíc motokáry stále poměrně dostupné i amatérům.

Z historie pak můžeme připomenout, že závody automobilů byly součástí olympijských her v Paříži v roce 1900. Během posledních letních her v Tokiu pak bylo závodění na simulátorech zařazeno mezi virtuální olympijské sporty. Pokud by motokáry byly vybrány pro olympiádu v roce 2028, jednalo by se zatím pouze o tento jeden ročník. Pro motorsport by ale šlo o ohromnou vzpruhu.