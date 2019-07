Elektrické Porsche Taycan prý nabídne tři varianty, základní dostane 326 koní

Jedním z nejočekávanějších elektromobilů tohoto roku je bezesporu Porsche Taycan, které by mělo nabídnout vysoký výkon, skvělé jízdní vlastnosti a nadprůměrný dojezd. Co o něm však zatím víme?

Již letos v září by se měl na autosalonu ve Frankfurtu představit první elektromobil značky Porsche, model Tayacan. Ten už se prohání po silnicích téměř bez maskování, o jeho parametrech se však dosud jen spekulovalo. Zajímavé informace však přinesl britský magazín CAR, jehož redaktor Georg Kacher se s prototypem Taycanu svezl během akce Goodwood Festival of Speed. A zjistil zde několik zajímavých informací.

Nové Porsche Taycan by mělo být nabízeno ve třech konfiguracích, jejichž označení vychází z tradičního značení modelů Porsche. Základem bude obyčejný Taycan, výše by měl být postaven Taycan Carrera 4S a na vrcholu nabídky má stát Taycan Turbo. Nejnovější informace tak potvrzují prvotní spekulace ze začátku roku.

Pojďme se ale podívat na specifikace konkrétních modelů. Základní Taycan by měl být osazen Lithium-iontovou baterií o kapacitě 80 kWh, pohon pouze zadních kol a elektromotorem o výkonu 240 kW (326 k) nebo 280 kW (381 k). Otázka cenové politiky je zatím nejasná, podle dřívějších spekulací by se však základní provedení Taycanu mělo pohybovat mezi modely Cayenne a Panamera. Na českém trhu se tak bavíme o cenovém rozpětí 1.986.771 Kč až 2.510.000 Kč.

Středem nabídky by se mělo stát Porsche Taycan s označením Carrera 4S, které dostane větší Lithium-iontovou baterii o kapacitě až 96 kWh, jejíž váha by se měla pohybovat okolo 560 kilogramů. Carrera S by také měla dostat standardně pohon všech kol a pohonný systém o výkonu 320 kW (435 k) nebo 360 kW (489 k).

Na vrcholu nabídky má stát vlajková loď Taycan Turbo, pod jehož kapotou se opět očekává Lithium-iontová baterie o kapacitě 96 kWh a pohon všech kol. Elektrický pohonný systém by však měl nabídnout výkon až 440 kW (598 k), točivý moment 880 Nm (krátkodobě až na 1000 Nm) a dojezd okolo 515 km. Cena vrcholného modelu, se kterým se Kacher v Goodwoodu projel, by měla na britském trhu startovat okolo ceny 120.000 liber – tedy cca 3.400.000 Kč.

Do budoucna však stále existuje i šance na vznik modelů Turbo S s výkonem přes 700 koní a lehčího GTS s pohonem pouze zadních kol, jejichž produkce zatím nebyla schválena.

Zajímavé parametry však nabídne i samotný Taycan Turbo, který by měl zvládnout akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,2 sekundy a hranici 200 km/h pokoří údajně do 10 sekund. Nejvyšší dosažitelná rychlost sice bude omezena na 260 km/h, Porsche však slibuje, že Taycan bude schopen ustát delší jízdu svižnějším tempem i bez přehřátí.

Konkrétně se mluví například o deseti akceleracích z 0 na 100 km/h, případně o čtyřech akceleracích z 0 na 200 km/h, bez výrazného poklesu výkonu. A tím se chce Porsche odlišovat od Tesly, která sice zvládne akceleraci rychleji, současně se však i rychleji přehřívá a řidiči tak neumožní dlouhodoběji využívat plný potenciál vozu. Taycan je tak zkrátka jako dělaný pro rychlejší přesuny po německých dálnicích, dostatek zábavy by však měl nabídnout i na okreskách. I přes svou váhu 2095 kilogramů totiž slibuje velice nízké těžiště a dobrou ovladatelnost, kterou podpoří i brzdy převzaté z modelu Cayenne, vzduchový podvozek nebo systém natáčení zadních kol.

Na kompletní představení všech technických parametrů a zajímavostí si však budeme muset počkat až do zahájení autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu, který startuje novinářskými dny od 10. do 11. září a pro veřejnost bude otevřen od 12. do 22. září.