Elektrické Volkswageny ID nabídnou dojezd až 550 km, na baterie bude záruka až 8 let

Když přijde řeč na elektromobily, všichni se začnou ptát na dojezd. V případě elektrických modelů ID si však zákazníci budou moci sami zvolit, jaký dojezd jim bude vyhovovat. Pokud již nyní vědí, že se s vozem budou pohybovat převážně po městě, mohou zvolit menší baterii, která přispěje k nižší ceně. Naopak zákazníci, kteří často cestují na delší vzdálenosti, mohou sáhnout po větší baterii. V závislosti na konkrétním modelu a baterii se pak může dojezd elektromobilů ID. pohybovat v rozmezí 330 až 550 kilometrů. Bavíme se přitom o dojezdu již podle moderních standardů WLTP.

Dalším zajímavým bonusem je rychlost nabíjení, kterou zaručí nabíječka o výkonu až 125 kW. Na rekord mezi elektromobily to sice nestačí, ten drží Audi e-tron o výkonu 150 kW, přesto se jedná o rychlost, která je minimálně v segmentu vozů typu ID.3 nevídaná. Řidiči vozů ID tak budou mít jistotu, že ani na delších cestách se nebudou muset u nabíjecích stanic příliš zdržovat.

Automobilka však věří, že okolo 50 % všech nabíjení se bude odehrávat doma a dalších 20 % v zaměstnání. I z toho důvodu proto automobilka připravuje novou řadu wallboxů, které by měly zajistit nabíjení o kapacitě až 11 kW (ze střídavého proudu). To sice není mnoho, běžná domácí zásuvka ale nabídne nanejvýš 3 kW, což znamená, že wallboxy nabíjení značně urychlí. V případě menších baterií tak bude možné vůz zcela nabít již přes noc, případně během zaměstnání.

A zatímco domovy a kanceláře mají zajistit okolo 70 % všech dobíjení, na veřejné nabíjecí stanice má podle Volkswagenu připadnout okolo 25 % nabíjení a posledních 5 % by mělo představovat nabíjení u rychlonabíječek podél dálničních sítí. Automobilka však dodává, že cestu z Hamburku do Mnichova, nebo z Turína do Paříže, by mohli řidiči za volantem ID.3 s nejvýkonnější baterií (v závislosti na stylu jízdy) zvládnout i na dvě nabíjení. Každá z cest přitom měří okolo 800 kilometrů.

Zastávky u nabíjecích stanic by navíc nemusely být ani tak zdlouhavé. Jak už jsme totiž naznačili o pár odstavců výš, elektromobily ID budou podporovat nabíjení o kapacitě až 125 kW. Pokud tedy řidič zastaví u dostatečně výkonné nabíjení stanice, bude mít už za 30 minut dostatek energie pro zdolání dalších 260 kilometrů (opět dle WLTP).

Kromě vysokého dojezdu a rychlého nabíjení by se však elektromobily ID. měly pochlubit i slušnou životností akumulátorů. Jedním z úkolů vývojového centra „Centre of Excellence,“ které založil Volkswagen v roce 2017, totiž bylo zaručit zákazníkům maximální kapacitu akumulátorů i po delší době. Volkswagen je proto připraven nabídnout svým zákazníkům záruku, že baterie v jejich vozech si udrží kapacitu nejméně 70 % i po osmi letech provozu, nebo do nájezdu 160 000 kilometrů. Frank Blome, ředitel Centre of Excellence, k tomu uvedl „Naším cílem bylo zajistit, že baterie elektromobilů ID. vydrží stejně dlouho, jako vůz.“