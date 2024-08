Elektrický Dongfeng Nammi Box slibuje cenu pod půl milionu, může se vyrábět v Itálii

Dlouho se hovoří o záplavě levných čínských elektromobilů, ovšem zatím se nic takového neděje – elektrické modely se do Evropy dostávají z Číny pomalu a ceny mívají zpravidla ve vyšších statisících, nepočítáme-li Dacii Spring. Čínská státní automobilka Dongfeng to ovšem nyní pomalu mění.

Její loni zřízená divize Dongfeng Nammi, která bude mít v portfoliu výhradně malá elektrická auta, začala ve Švýcarsku nabízet model Box, a to s cenou od 21.990 franků, tedy zhruba 580 tisíc korun. Box má v nabídce i české zastoupení Dongfengu, a to v cenách od 487 do 679 tisíc korun v závislosti na provedení.

První jízda s Citroëny C3 & ë-C3: V hlavní roli praktičnost Leoš Káňa Novinky

Pořád to není málo a zmíněný spring se dá i s výbavou pořídit okolo půl milionu, ale taky je podstatně menší. Další levné elektrické auto evropské značky Citroën ë-C3 startuje na 630 tisících. Vrátíme-li se do Číny, např. BYD Dolphin startuje těsně pod osmi sty tisíci a MG 4 je se základní cenou na 750 tisících.

Co tedy box nabízí? S délkou 402 cm zhruba odpovídá velikosti zmíněné ë-C3 a obdobně je na tom i s baterií, která má 31,4 nebo 42,3 kWh kapacity. To je o 12,6, resp. 1,7 kWh méně oproti ë-C3, ale naopak o 4,6, resp. 15,5 kWh více než Dacia Spring. Výkon elektromotoru boxu, synchronního s permanentním magnetem, je 95 koní (70 kW) a má na jedno nabití ujet až 240, resp. 340 km dle měřicího cyklu WLTP. Nabíjení z rychlonabíječky z 10 na 80 % má v obou případech zabrat půlhodinu, samozřejmě v ideálních podmínkách.

Dongfeng Forthing U-Tour • auto.cz

Interiér nabídne koženku na palubní desce, dokonce s dekorativním prošíváním a řemeny připomínajícími historický kufr, a také na částech sedaček. Ty se navíc dají po vytažení hlavových opěrek sklopit do roviny, a tak můžete na zadních sedačkách relaxovat třeba při nabíjení. Dále tu je 12“ centrální displej, který ovládá veškeré prvky vozu včetně klimatizace, a druhý 5“ displej coby přístrojový štít. Zavazadelník má slušných 326 litrů objemu.

Zvenčí si nelze nepovšimnout relativně drahých prvků, jako jsou zapuštěné kliky, zrcátka se směrovkami nebo třeba bezrámová okna dveří. LEDkové osvětlení na fotkách i dvoubarevné lakování může být příplatkem, struktura ceníku zatím není na světě. Také není jisté, jestli se box dostane i na trhy členských států EU, ovšem divili bychom se, kdyby Dongfeng vůz nabízel jen v jedné malé evropské zemi a zbytek trhu důležitého pro malá auta by nechal ležet ladem.

Dongfeng stále jedná o výstavbě továrny v Itálii, kde by se mohl box montovat; může však jít o pouhé sestavování celků dovezených z Číny. Vyhnul by se tak vysokým clům, které chce Evropská unie uvalit na elektromobily importované z Číny ve zkompletovaném stavu. Výroba v Itálii ovšem není levnou věcí, pročež se Alfa Romeo Junior vyrábí v Polsku a jedině tak může podle slov šéfa Stellantisu Carlose Tavarese její cena začínat pod 30 tisíci eury, citelně níž, než by bylo možné, kdyby se vyráběla v Itálii.