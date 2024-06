První jízda s Citroëny C3 & ë-C3: V hlavní roli praktičnost

Přestože malá městská auta stále patří k důležitým segmentům, zájem o ně pomalu klesá. Citroën se na to snaží reagovat novou generací modelu C3, který prošel velmi výraznou proměnou.

Malé městské hatchbacky neodmyslitelně patří do portfolia francouzské značky Citroën a pod označením C3 je vyrábí od roku 2002. Zaoblený uhlazený styl původního modelu převzaly i následující verze. Dosluhující třetí generace, které se od roku 2016 prodalo přes 1,5 milionu kusů, přidala ještě plastové panely na bocích Airbump. C3 tak máme zažité jako roztomilý bonbónek do města a za celou dobu jich z výrobních linek sjelo zhruba 5,6 milionu. Pro představu, to znamená 30 % ze všech celosvětových prodejů. Nová generace ale tento léty prověřený koncept bourá a přichází se zásadní přestavbou, která má nabídnout nové možnosti.

Novou cestou

Citroën C3 je postaven na základech Smart Car Platform, která umožňuje zástavbu normálních spalovacích agregátů, hybridů i elektrických motorů. Na první pohled je jasné, že se toho změnilo opravdu hodně. Francouzi malému autu vtiskli nový výraz, který vychází z kompaktního elektrického konceptu Oli z roku 2022. Designu tak vévodí hranaté tvary a komplikovanější linie, což je například vidět na poskládání světlometů.

Na délku se proti předchůdci natáhl jen o 19 mm a téměř totožný je rozvor náprav. Zásadní je zvýšení karoserie o 93 na 1567 mm, takže nyní působí spíše jako malinké SUV s uříznutou zadní částí. Profi l karoserie i proto není tak čistý a vyvážený jako u předchozího zaobleného hatchbacku. Jenže tento přístup v sobě ukrývá jednu zásadní praktickou přednost. Světlá výška oproti předchůdci narostla ze 135 na 197 mm (elektrická verze 163 mm). Sedadla jsou potom ukotvena o 76 mm výše nad zemí, takže je nastupování příjemnější a přirozenější. Tedy hlavně vpředu, protože vzadu narážíme na drobný neduh v podobě vystouplé lišty u podběhů kol. Kvůli ní je prostor po otevření dveří užší a vždy o ni zavadíme zadnicí.

Porovnání rozměrů Citroën C3 nový Citroën C3 starý Rozdíl Délka (mm) 4015 3996 +19 Šířka (mm) 1755 1749 +6 Výška (mm) 1567 1474 +93 Rozvor (mm) 2540 2539 +1 Objem kufru (l) 310 300 +10

Vyšší a větší

Mezi klady naopak řadíme výhled z vozu. Vzpřímenější sedadla mají také přínos v prostornosti kabiny. V druhé řadě před koleny zbývá 174 cm vysokému redaktorovi zhruba 10 cm volného prostoru a nad hlavou ještě více – usadit se dozadu nebudou mít problém ani dlouháni. Navíc je interiér o malinko širší než dříve. Vpředu chválíme i pohodlná sedadla Advanced Comfort z vyšší výbavy Max. Na první jízdy máme k dispozici jen tuto výbavu zahrnující například i dvoubarevné lakování nebo střešní plastové ližiny, které jsou ale jen designovým prvkem a nic neunesou.

Ke stylu karoserie se hodí i provedení kabiny s palubní deskou poskládanou podle konceptu C-Zen lounge. Odlehčeně působí vodorovné dělení vytvářející poličkovitý efekt. V horní poličce jsou schované úzké digitální přístroje, které jsou dobře čitelné. Fajn je, že je nezakrývá oválný volant, ani když ho dáme zcela nahoru. Ve vyšší výbavě Max kabině dominuje 10,25“ středový displej. A pozor. Základní verze You má na jeho místě jen držák na mobil a nemá ani rádio. Majitel si pak musí do mobilu nahrát aplikaci, zadat VIN kód vozu a přes NFC se vůz spojí s vozem a nahradí rádio či navigaci – dokonce bude reagovat na tlačítka na multifunkčním volantu, který je vždy standardem.

Video se připravuje ...

Benzin a elektřina

Na trh dorazí novinka nejprve ve dvou motorizacích. Se zážehovým tříválcem 1,2 litru spojeným s manuální převodovkou a v elektrické verzi s baterií o kapacitě 44 kWh – koncem roku přijde i hybridní provedení s výkonem 74 kW a začátkem příštího roku elektromobil s menšími bateriemi, jehož cena by se měla pohybovat kolem půl milionu korun.

Žádanější bude jistě levnější, benzinová verze, takže si ji bereme na první projížďku. Přepracovaný přeplňovaný tříválec – rozvody jsou poháněny řetězem – má výkon 74 kW a disponuje točivým momentem 205 Nm. Hezky táhne odspodu a je velmi dobře odhlučněný. Cítíme jeho sílu a podtočený motor neduní ani nevibruje. Vlastně ani nevíme, že by mohl být podtočený, protože C3 nemá otáčkoměr – vůbec to nevadí. Na konci stokilometrového pohodového okruhu ukazuje palubní počítač spotřebu 5,4 l/100 km. Je pravda, že jsme se v kopcovitém zatáčkovitém úseku i slušně rozparádili, abychom poznali, co C3 zvládne. I přes svou výšku sedí velmi dobře, hbitě reaguje na pokyn volantu a karoserie se ani při prudkých manévrech moc nenaklání. Ale ještě důležitější je komfort, který posádce dopřává. Progresivní odpružení Citroën Advanced Comfort Suspension má standardně každé C3. Tlumiče mají dva hydraulické polštáře namísto mechanických dorazů a velmi dobře filtrují drobné nerovnosti i hrubější záplaty. Podlaha je navíc výborně odhlučněná.

Následuje elektrické provedení s výkonem 83 kW a točivým momentem 120 Nm. Za volantem se cítíme podobně jako u spalovací verze, tedy bezvadně. Jízda je plynulá, komfortní a přibližně stejně svižná. Vzadu ale na nás čeká nemilé překvapení. Baterie v tomto místě zvyšuje podlahu zhruba o deset centimetrů. Cestující tak mají chodidla mnohem výš, což snižuje pohodlí. U spalovací verze jsme si nohy mohli hezky natáhnout, ale tady máme kolena hodně skrčená a sedák už tak dobře nepodepírá stehna. Citroën C3 ukazuje, že segment malých městských hatchbacků jen tak nevymře, i když novinka vypadá spíš jako SUV.

Plusy

Komfortní podvozek

Jízdní stabilita

Prostorný interiér

Příjemné nastupování

Pohodlná sedadla

Minusy

Úzký vstup do zadní části

Atrapa střešních ližin

Technické údaje a ceny C3 1.2 PureTech 100 ë-C3 Motor přeplňovaný benzinový R3 elektromotor Zdvihový objem (cm3) 1199 – Nejvyšší výkon (kW/min-1) 74/5500 83 Max. točivý moment (Nm/min-1) 205/1750 120 Převodovka manuální, 6° automatická, 1° Pohon předních kol Pohotovostní hmotnost (kg) 1226 1491 Maximální rychlost (km/h) 183 135 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 10,6 11 Kombinovaná spotřeba WLTP 5,6 l/100 km 17,1 kWh/100 km Objem nádrže (l) 44 – Kapacita baterie (kWh)/dojezd (km) – 44/326 Nabíjecí výkon AC/DC (kW) – 7,4-11/100 Cena od (Kč) 380 000 630 000