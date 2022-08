Elektrický GM Hummer trápí problémy s vodou. Zatéká, kam by neměla

Automobilka General Motors řeší problémy u dvou svých elektromobilů, které způsobuje voda. Oba problémy jsou naštěstí jen drobnějšího charakteru, oba by však mohly zbytečně komplikovat život svým uživatelům a oba souvisí s korozí.

Začněme s problémy populárnějšího z dvojice vozů, tedy čistě elektrického offroadu GMC Hummer EV. Podle červencové servisní příručky GM, na kterou upozornili kolegové z The Drive, mohou znovuzrozený Hummer trápit problémy s elektroinstalací ve dveřích.

Uživatelé se tak mohou setkat s problémy u elektrického ovládání oken, zámků a elektrického nastavení zrcátek. Objevit se však mohou i případy, kdy se znenadání aktivuje alarm, případně se na palubní desce objeví zpráva, která posílá majitele do servisu.

Podle GM tyto problémy způsobuje koroze konektoru, ke které může docházet z důvodu pronikání vody kolem nesprávně utěsněného spoje panelů u A-sloupku. Servisní technici tak budou u elektrických Hummerů kontrolovat těsnost spojů, případně nahradí korodující konektor a spoje dodatečně utěsní.

Druhý problém, který už je ale vážnější, netrápí pouze GMC Hummer EV, ale také čistě elektrický nákladní vůz BrightDrop EV600. Problém se objevil v rámci Customer Satisfaction programu, nebyl ale tak vážný, aby kvůli němu automobilka vyhlašovala svolávací akci, případně podnikala jiné podobné kroky.

U obou modelů může vlivem vlhkosti dojít ke korozi konektorů vysokonapěťové baterie, což může vést až k pronikání vody do samotného battery-packu. Problém ale není tak vážný, jak by se mohlo zdát. K samotným bateriím by se voda dostat neměla, takže jejich poškození by hrozit nemělo.

Podle dokumentu vydaného automobilkou stačí, aby technici v servisu prostříkli konektory čističem na brzdy a kolem konektorů přidali další vrstvu utěsnění. Tím by měl být problém, kterým může být podle dostupných informací postiženo nanejvýš jen 424 vozidel, vyřešen. Vzhledem k práci s vysokým napětím je ale nutné, aby práci opatrně provedl odborník.