Elektrický Hummer má první velký problém. Musí zrušit premiéru

Už je tomu pěkných pár týdnů, co koncern General Motors oznámil návrat legendárního jména Hummer na automobilovou scénu. Stalo se však, to, čeho jsme se všichni trochu obávali, na poctivou strojovnu pod kapotou můžeme zapomenout. Hummer se vrátí jen a pouze coby elektromobil, aby vyzval soupeře jako Tesla Cybertruck či chystaný elektrický Ford F-150.

Společnost naplánovala velkou premiéru klíčového modelu na 20. května, podle posledních informací ale musí být kvůli pandemii koronaviru odložena. Firma to zatím oficiálně nekomentovala, podle tamních zdrojů blízkých automobilce je to ale hotová věc.

Debut se měl uskutečnit v detroitské továrně GM, která se v posledních týdnech modifikuje pro výrobu čistě elektrických vozidel. Právě stát Michigan patří mezi nejrizikovější oblasti, podle všeho tu ještě pandemie nedosáhla absolutního vrcholu a aktuálně je stát s počtem nakažených na čtvrtém místě napříč celými Spojenými státy.

V úvahu by připadala ještě online premiéra, tedy řešení, po kterém v posledních dnech sáhlo několik automobilek. Taková možnost by připadala v úvahu i v původním termínu. Informace ze zámoří ale hovoří o tom, že pro koncern General Motors je novinka mimořádně důležitá a chce, aby se o velkolepé akci hodně mluvilo. A to bez lidí jednoduše nepůjde.

Segment elektrických pick-upů působí stále ještě exoticky, v horizontu několika příštích let by se ale měl stát nedílnou součástí automobilového trhu, minimálně tedy v USA. Své novinky už představily značky Tesla a Rivian, zatímco Ford a GM na nich dále pilně pracují. Hummer nechce zůstat pozadu a tvůrci se již před časem chlubili výkonem 1000 koní. Na to jsme hodně zvědavi!