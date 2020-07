Elektrický Hummer se možná pokusí o návrat do armády

Jak už nejspíš každý dobře ví, první generace civilního vozu Hummer H1 (a celá značka Hummer) vzešla z armádního speciálu High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, který byl mezi vojáky známý především pod označením Humvee.

Koncern General Motors se pak pokusil navázat na legendární stroj H1 modely H2 a H3, ty však byly už jen překarosovanými a přeznačenými pick-up jiných značek GM a nikdy si nezískaly příliš velkou popularitu. V roce 2009 tak značka Hummer vyhlásila bankrot a většina z nás měla ji měla definitivně za mrtvou. Zvláště v dnešní době.

Jenže ikonické jméno Hummer letos opět vstalo z popela. Z názvu značky se sice stalo označení modelu, přesto novinka vyvolala velké pozdvižení. Mělo by se totiž jednat o čistě elektrický pick-up s monumentálním výkonem, který by měla od příštího roku vyrábět značka GMC. A dost možná nezůstane pouze u civilního pick-upu.

David Albritton, prezident společnosti GM Defense (dceřiná společnost General Motors), se totiž v rozhovoru pro GM Authority rozpovídal o budoucích vlastnostech modelu a především jeho možném dalším uplatnění mimo civilní sektor.

Elektrická novinka by totiž měla nabídnout elektrický dojezd okolo 644 km, točivý moment až 1.356 N.m a působivé vlastnosti. „To by mohlo posloužit jako skvělá základní platforma pro elektrické vozidlo k použití v armádním kontextu,“ dodal Albritton. Vzápětí však uvedl, že v současnosti na takovém projektu neprobíhají žádné práce.

Albritton také připomněl, že nový vůz (tedy civilní) by měl vstoupit na americké trhy v průběhu příštího roku. Bohužel ale neprozradil nic o jeho premiéře, které se měla původně konat již v květnu tohoto roku. Kvůli pandemii koronaviru však GM premiéru přeložilo na neurčito a místo toho pouze odhalilo část interiéru s demontovanými střešními panely.

Prozatím tak o novém modelu Hummer víme pouze kusé informace, které se mohou do premiéry ještě výrazně změnit. Podle posledních zpráv by však elektrický Hummer měl nabídnout několik konfigurací elektrického pohonu, přičemž ta nejvýkonnější nabídne 3 elektromotory, výkon okolo 745kW (cca 1013 k), točivý moment cca 15.591 N.m a schopnost zrychlení z 0 na 96 km/h okolo 3 sekund.

Baterie by měly být dostupné s různými kapacitami, palubní síť by však měla pracovat s napětím 800 voltů a rychlonabíjení by mělo probíhat rychlostí až 350 kW. I největší dostupná baterie, která by mohla mít kapacitu až 200 kW, by tak mohla být nabita na 80 % kapacity v řádu desítek minut.

Úvahám o využití elektrického Hummeru jako základu pro nový armádní speciál se přitom nelze příliš divit. Společnost GM Defense totiž nedávno vyhrála zakázku pro americkou armádu v hodnotě 214,3 milionu dolarů, která se vztahuje na dodání několika stovek víceúčelových pěchotních vozidel ISV. Ty jsou přitom z 90 % postaveny na základě běžného pick-upu Chevrolet Colorado.