GMC poodhaluje nový Hummer, dostane sundavací střechu a pořádné obrazovky

Automobilka GMC původně plánovala, že v těchto dnech slavnostně odhalí podobu nového modelu Hummer, který se má vrátit na scénu v podobě elektrického pick-upu. Kvůli nástupu koronaviru však automobilka premiéru posunula na neurčito. Pro fanoušky si přesto připravila alespoň cenu útěchy.

Tou je záběr otevřenou střechu vozu, o které se automobilka poprvé zmiňovala již během prvních ukázek nového modelu. Pouze 25 sekund trvající klip ukazuje velký otevřený prostor nad předními sedadly a dvojici otevřených prostorů nad sedadly zadními, který rozděluje příčka ve tvaru písmene T.

Automobilka pak v tiskové zprávě u videa zmiňuje, že pro unikátní zážitek z otevřeného prostoru stačí odstranit čtveřici snadno odnímatelných střešních panelů a přední T-příčku. Záběry toho ovšem prozrazují mnohem více.

Za zmínku stojí například chybějící rámy u oken předních i zadních dveří, což by mohlo naznačovat jejich bezrámovou konstrukci. Mezi další zajímavosti pak můžeme zařadit například centrální zpětné zrcátko, zajímavě integrované do rámu čelního skla, nebo dvojici obrazovek na palubní desce, které se na chvíli dostanou do záběru.

Jak navíc dodávají kolegové z Motor1, kteří na obrazovky v záběru upozornili, oba displeje by měly nabídnout celkem působivou úhlopříčku. Jeden ze zástupců GMC měl totiž během tiskové konference jednomu z redaktorů Motor1 prozradit, že digitální přístrojový štít nabídne úhlopříčku 12 palců, zatímco infotainment až 15 palců.

Nadšení z nově odhalených drobností v interiéru nového Hummeru ovšem lehce mírní nápis v úvodu videa, podle kterého se jedná pouze o „simulovaný model“. V produkčním modelu, který by se měl na trhu objevit nejdřív na podzim 2021, by mohla být řada věcí jinak.

Podle dřívějších oznámení automobilky už ale víme, že novinka dostane trojici elektromotorů v kombinaci s novými bateriemi GM Ultimum. Výkon by se tak měl pohybovat okolo 745 kW (cca 1013 k), točivý moment by měl dosahovat hodnoty až 15.591 Nm a akceleraci z 0 na 96 km/h by měl Hummer zvládat v čase okolo 3 sekund.