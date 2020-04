Elektrický Volkswagen ID Buzz by se měl stát Touranem nové generace

Stylový elektromobil s emocionálním designem by mohl opět nastartovat upadající zájem o segment MPV.

Segment MPV to v posledních letech nemá snadné, za což může poděkovat především rostoucí popularitě segmentu SUV. Své o tom ví i koncern Volkswagen, který má v současnosti v nabídce MPV modely Touran a Sharan. Výroba většího Sharanu, stejně jako sesterského Seatu Alhambra, by však měla být ke konci roku ukončena.

Výroba menšího Touranu by měla nadále pokračovat, vůz je však postaven na základech Golfu sedmé generace a tak je téměř jisté, že Sharan nepřežije o více než pár let. S dalším vývojem modelů v segmentu MPV se pak kvůli rostoucímu důrazu koncernu VW na segmentu SUV a velkým investicím do elektrifikace příliš nepočítá.

To ovšem neznamená, že by měl Touran upadnout zcela v zapomnění. Přímého nástupce se sice nedočká, na jeho odkaz by však měla navázat nová modelová rodina elektrických vozidel ID, naznačil v rozhovoru pro Autocar Frank Welsch, člen představenstva Volkswagen pro vývoj a výzkum.

Pro něj byl Touran společně Golfem GTI nejoblíbenějším modelem, na jehož vývoji se podílel. „Někteří lidé mohou namítat, že je Touran nudné auto, ale nabízí skvělou hospodárnost, skvělý poměr ceny a výkonu a je skvělý pro rodiny,“ uvedl Welsch.

V současnosti se Volkswagen namísto MPV soustředí hlavně na vývoj SUV, jako je například Tiguan a jeho sedmimístná verze Tiguan Allspace. Současně však Volkswagen pracuje i na rodině elektrických modelů ID „… včetně ID Buzz, který nyní vyvíjíme. To bude skutečný nástupce Touranu,“ dodal Welsch. „Buzz nabízí spoustu prostoru. Skvěle vypadá. Produkční verze vypadá ještě lépe než koncept. Je to to nejlepší z Touranu.“

Navzdory klesajícím prodejům tak podle Welsche segment MPV stále neřekl poslední slovo. Podle jeho názoru jen potřebují modely z tohoto segmentu lepší design, což je i jeden z důvodů, proč působí design ID Buzz tolik emocionálně.