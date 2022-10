Elektromobil Ford Mustang Mach-E po úpravě zní jako osmiválec

Nositel slavného jména se svému vzoru přibližuje konečně nejen logem na kapotě. Mustang do zásuvky burácí možná ještě výrazněji než svalnatý originál.

Ford Mustang Mach-E si vyslechl množství kritiky za sdílení továrního označení s mnohem slavnějším modelem, který nemůže být odlišnější. Originál nabízí vidlicový osmiválec, manuál, pohon zadních kol, nízký posed, široké blatníky a dunivý rachot výfuků. Novější jmenovec je plnohodnotný elektromobil, což hovoří za vše.

Elektrický Mustang maskující karoserii SUV přijíždí se čtyřmi motorizacemi. Všechny jsou doprovázeny provokativním tichem, které nepasuje k vyobrazenému plnokrevníkovi na kapotě. Firma Borla Performance nevydržela dehonestaci ikonického označení a přináší hlasitý doprovod. Američané našli řešení ozvučení elektromobilu na patřičnou úroveň. Elektrický Mustang může nově znít možná ještě ostřeji než spalovací předchůdce, protože dodatečné zařízení vydává zvuk plnotučného motoru.

Doplňkový Performance Sound System pro Mach-E je společným výsledkem vývoje společností Borla a AudioControl. Během simulace realistických zvuků vidlicového osmiválce systém měří výkon, točivý moment a otáčky motoru, k tomu je dále započítána rychlost. Hodnoty ovlivňují algoritmus dále vydávající pokyny k přehrávání uložených nahrávek skutečných motorů. Na výběr jsou ozvěny výfukových systémů různých aut či úpravců.

Umělý doprovod je napojený na aplikaci chytrého telefonu, aby si mohlo majitelé dálkově ladit projev nabíjecího Mustangu. Elektromobilům chybí zpětná vazba prostřednictvím zvukových vln a vibrací, objasňuje důvody vývoje David Borla. Syntetizovaný zvuk je víceúčelový nástroj, mimo většího zážitku poskytuje odezvu vozu v reálném čase. Hlučná reakce na sešlápnutí plynu umocňuje prožitek jízdy a jako audio tachometr odráží cestovní rychlost.

Borla podstupuje testovací cyklus, oficiální předvedení kouzla umělého hluku kritizovaného Mustangu nastane v listopadu během show SEMA 2022. Dostupnost na trhu včetně cen by měly být oznámeny do konce tohoto roku. Samotný Mach-E stojí v Česku zhruba 1,3 až 1,8 milionu Kč. Navzdory absenci většiny charakteru konzervativního sporťáku umí nové ztělesnění držet krok. Vrcholná verze elektromobilu disponuje výkonem 258 kW (351 koní) a 580 Nm, v takovém případě je stovka otázkou 5,6 sekundy. Doprovod V8 se k zatlačení do sedačky hodí, i když vychází jen z reproduktoru.