Elektromobilem kolem světa? Posádka Nissanu Ariya to zvládla!

Ve dvou se to lépe táhne a v manželství to platí obzvlášť. Manželé Chris a Julie Ramseyovi se rozhodli k expedici, která dosud neměla obdoby. Už v roce 2017 přišli s nápadem absolvovat elektromobilem cestu ze severního pólu na jižní a to poté, kdy se jim podařilo s Nissanem Leaf dokončit Mongolskou rallye, která měřila 10 tisíc kilometrů.

Dostat se ze severního pólu na ten jižní a pomyslně absolvovat cestu kolem světa byl ale hlavně kvůli rozmanitým přírodním podmínkám již od začátku velmi těžký úkol. Po letech příprav i s oficiální podporou Nissanu se nakonec s modelem Ariya vydali manželé a dobrodruzi v jednom na trasu 30. března 2023 ze Severního magnetického pólu.

V mrazivých podmínkách nebyla cesta s elektromobilem jednoduchá. Nissan Ariya čelil teplotám nižším než - 20°C. Manželé kryli systém chlazení vozu sněhem před mrazivým větrem.

Cesta Ramseyových pokračovala přes území Severní Ameriky, konkrétně Kanadu a západní pobřeží Spojených států. Na rovník v Kolumbii dorazili v září, tedy půl roku po startu své cesty. Skrze Jižní Ameriku se manželé dostali k jižnímu pólu 19. prosince, 10 měsíců od startu expedice. Celkově ujeli impozantních 30 tisíc kilometrů.

Elektrický Nissan Ariya musel před startem náročné a dlouhé trasy projít několika úpravami, o což se postarali Arctic Trucks. Přes zvednuté zavěšení byl Nissan obut do devětatřicetipalcový terénních pneumatik BF Goodrich. Mezi dalšími vychytávkami jsou střešní nosič, širší blatníky nebo jednotka obnovitelné energie, která zahrnuje větrnou turbínu a solární panely.

„Nemůžu uvěřit, že jsme na jižním pólu. Po tolika letech plánování mi to připadá nereálné. Vždy jsem důvěřoval úžasným schopnostem elektrických vozidel a věděl jsem, že se náš Nissan Ariya vypořádá se vším, co mu přijde do cesty. Bylo to však mnohem těžší, než jsem čekal,” prohlásil Chris Ramsey.

Nissan Ariya s pohonem všech kol zvládne ujet na jedno nabití podle WLTP až 525 kilometrů. V případě expediční Ariye to zejména kvůli větším pneumatikám muselo být o dost méně a přesto tisíce kilometrů dlouhou cestu bez závažných obtíží zvládla. Zvládne někoho tento počin přesvědčit o schopnosti elektrických vozidel? Manželé Ramseyovi věří, že ano.