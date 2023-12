TEST Nissan Ariya 2WD 87 kWh – Bude to mít těžké

Elektrické SUV od Nissanu vypadá skvěle, zaujme prostornou a skvěle zpracovanou kabinou a velkým akumulátorem. Celkový dojezd by však vzhledem k jeho kapacitě mohl být výrazně lepší. Konkurence je v tomhle ohledu dál.

Systém v elektrickém SUV od Nissanu ovšem nevypadá nejmoderněji. Grafika za multimédii v aliančně spřízněných renaultech s rozhraním od Googlu výrazně zaostává. Ztvárnění je docela archaické, nepříliš pohledné a neodpovídající cenovce auta. Navíc v některých ohledech je na centrální obrazovce na můj vkus až příliš informací, takže se v nich můžete ztratit. V tomhle ohledu by to chtělo přidat. Tady je zkrátka vidět, že bezemisní nissan slavil premiéru před více než třemi lety. Za tu dobu se některé standardy výrazně posunuly.

S teplotami padajícími pod 10 stupňů jsem si také všiml velmi opatrného nástupu topení. Abych se uvnitř alespoň trochu zahřál, musel jsem si nastavit minimálně 24 stupňů. Přesto ani tak z výdechů v automatickém režimu nešel příliš horký vzduch, kterému navíc chyběla intenzita. Nepomohlo ani její manuální zvýšení. Jestliže rychlý nástup topení je u elektrických aut brán za jednu z hlavních deviz, v tomhle případě jsem docela často „klepal kosu“. A to jsem od přírody teplokrevný tvor.

Plusové body Nissanu Ariya dávám také za zpracování kabiny. Jestliže konkurenční Volkswageny ID. to zaslouženě schytávají za občas až příliš ekonomický přístup k některým materiálům a nepraktickou ergonomii, ariya se vás snaží nalákat na měkčené plasty, velké plochy čalouněné alcantarou, příjemným ambientním osvětlením a dřevěným dekorem na palubní desce, do jehož prostřední části jsou zabudované dotykové piktogramy ovládající ventilace a vyhřívání zadního okna.

Sériová podoba Nissanu Ariya se světu ukázala již v polovině července 2020. Trvalo ovšem více než další tři roky než se tohle elektrické SUV dostalo k nám do testu. Průtahy souvisejí s pozicí Nissanu v posledních letech. Japonská automobilka měla ještě docela nedávno v Evropě docela silné postavení. Elektrický Leaf patřil k nejoblíbenějším elektromobilům na našem kontinentu (pravda, moc jiných modelů tehdy ani k dispozici nebylo), první dvě generace crossoveru Qashqai se navíc vyhřívaly mezi nejprodávanějšími vozy v Evropě. Jenže pak se cosi zlomilo a Nissan začal ze svých těžce dobytých pozic rychle ustupovat.

S podobným číslem (konkrétně se 135 kW) ovšem operuje například výše zmíněná osvěžená Škoda Enyaq s pohonem zadních kol, nejedná se tudíž o ojedinělou slabinu. Osobně bych však u takhle univerzálních elektromobilů na sklonku roku 2023 očekával vyšší hodnotu, kterou však zároveň musí doplnit i stabilní dobíjecí křivka. Bez toho je hodnota dobíjecího výkonu vlastně pouze marketingový tahák bez reálného přínosu. I na to si při výběru elektromobilu dejte pozor, ačkoliv u veřejných stojanů kvůli vysokým cenám nakonec tak často stát nebudete. Základním pravidlem spokojeného elektromobilisty je totiž domácí dobíjení za násobně nižší peníze.

Při 64 % dostupné kapacity akumulátoru mi palubní počítač ukazoval dojezd 249 kilometrů. Podle této logiky (a s přihlédnutím k dalšímu snížení spotřeby a nějakému množství zrekuperované energie) by se tudíž celkový dojezd pohyboval okolo 400 kilometrů, což s ohledem na 87 kWh není úplně nejlepší výsledek. Zvlášť ve světle dobíjecího výkonu pouze 130 kilowattů.

Předpoklady pro dálkové jízdy má tudíž Nissan Ariya skvělé, realita je ovšem trochu jiná. V podzimním počasí s teplotami do 10 stupňů jsem se po týdenním testu dostal na 19,9 kWh, což není tak daleko od oficiálního čísla 18,4 kilowatthodin na sto kilometrů. Zpočátku na mě ovšem svítila mnohem vyšší čísla. Cesta po dálnici v rámci rychlostního limitu znamenala odběr 26-27 kWh/100 km, nižších hodnot jsem dosáhl až na venkovských cestách a ve městě.

U silných předokolek obecně někdy také zápasíte s neochotou zatáčet, toho se však u ariyi nedočkáte. SUV s cestovním charakterem je na vás obecně milé a nehází vám klacky pod nohy. Akcelerace probíhá lineárně, bez skokového přívalu síly. Skvěle odhlučněná karoserie velmi dobře maskuje reálnou rychlost, která v maximu dosahuje 160 km/h (čtyřkolka zvládne dvoustovku). Odezva posilovače ničím nepřekvapí. Volant jde lehce, bez výraznějšího odporu, větší zapojení do děje od řízení proto nečekejte. Ve městě ale tuhle vlastnosti oceníte.

V nabídce japonského elektromobilu jsou dvě verze pohánějící přední kola, jež se liší výkonem a kapacitou akumulátoru. Základní model má 160 kilowattů a 63 využitelných kilowatthodin, testovaný kus má o osmnáct kilowattů více a baterii s 87 kWh, s níž pracuje i vrcholná varianta s jedním synchronním elektromotorem s aktivně buzeným rotorem na každé nápravě se systémovým výkonem 225 kilowattů. Ta je pouze o 50 tisíc korun dražší než testovaná výkonnější předokolka, proto bych se nad jejím pořízením zamyslel. I navzdory vyšší oficiální spotřebě (19,9 vs. 18,4 kWh/100 km).

Závěr

Na Nissan Ariya jsme si museli poměrně dlouho počkat. Jeho uvedení na trh totiž o několik let odložila covidová pandemie a přidružené problémy, což se odráží třeba na ne úplně aktuální grafice multimédií a dnes již spíše podprůměrném dobíjecím výkonu.

V rámci podzimního testování mě trochu zklamal celkový dojezd, od kterého jsem si sliboval víc. K definitivnímu verdiktu bych ovšem potřeboval „opáčko“ během jara, jež je k bezemisním automobilům obecně nejpřívětivější. V tomhle ročním období totiž není s některými elektromobily problém najet okolo 500 kilometrů na jeden zátah.

Celkově mě ale tohle japonské SUV na elektřinu bavilo. Má příjemně komfortní podvozek, kvalitní interiér a slušnou cenu. Za 1.449.990 Kč totiž dostanete zkoušenou verzi v nejvyšší výbavě Evolve s příplatky, které spočítáte na prstech jedné ruky (palubní nabíječka s 22 kW za 25 tisíc, 20“ kola s cenou 25.000 korun, kožené čalounění Nappa za 35 tisíc a lak za příplatek 22.900, či 32.000 Kč). Dokonalé ale není.

Navíc se minimálně v Česku musí popasovat s velmi tvrdou konkurencí v podobě několikrát zmíněné škodovky, jež v podobné verzi L&K 85 s 210 kW a 77 kWh začíná na 1.544.900 Kč, a celosvětově oblíbené Tesly Y Long Range se 378 kilowatty a akumulátorem s využitelnou kapacitou 75 kilowatthodin, kterou pořídíte za 1.380.990 korun. Bude to mít tudíž těžké. Snad ale úplně nezapadne, to by byla veliká škoda. Na trhu jsou totiž horší elektromobily za podobné peníze, které si vaši pozornost nezaslouží.

Nejlevnější verze modelu 1.099.900 Kč (160 kW, 63 kWh, 2WD Engage) Základ s testovaným motorem 1.449.990 Kč (178 kW, 87 kWh, 2WD, Evolve) Testovaný vůz bez příplatků 1.449.990 Kč (178 kW, 87 kWh, 2WD, Evolve) Testovaný vůz s výbavou 1.531.990 Kč (178 kW, 87 kWh, 2WD, Evolve)

Plusy

Kvalitní a hezký interiér

Slušný poměr ceny a celkové hodnoty

Jízdní komfort

Prostorná kabina

Velký akumulátor…

Minusy