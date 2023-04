Elektromobily Bentley mohou mít až dvojnásobný výkon dnešních W12

Automobilka Bentley se v srpnu loňského roku pochlubila novým modelem Batur, který byl první ukázkou elektrické budoucnosti tradiční prémiové značky. Pod kapotou speciálního modelu se sice znovu objevil ikonický dvanáctiválec, dokonce v rekordním naladění, automobilka se s ním však v rámci tohoto modelu vlastně pomalu začala loučit.

Definitivní stopku by měly spalovací motory pod kapotou vozů Bentley, včetně šestiválců a osmiválců, dostat až v roce 2030, první čistě elektrický model by však měl mít premiéru již v roce 2026. Adrian Hallmark, CEO britské značky, pak v rozhovoru pro magazín Autocar přiblížil některé zajímavé detaily o chystané čistě elektrické produktové paletě.

Hallmark například prozradil, že automobilka plánuje dvě specifikace baterií, přičemž modely s označením Speed by měly dostat „W12 mezi bateriemi,“ jak citují zahraniční kolegové šéfa značky. V rozhovoru prozradil, že elektromotory mohou nabídnout mezi 50 až 100 procenty vyšší výkon než stávající vrchol mezi spalovacími motory.

Zde se opět můžeme vrátit k modelu Bentley Batur, pod jehož kapotou pracuje 6litrový motor W12, naladěný na 730 koní a 1000 Nm točivého momentu. Hallmark přitom v loňském rozhovoru pro Automotive News Europe nevyloučil, že by značka Bentley mohla postavit elektromobil o výkonu cca 1400 koní, který by z 0 na 97 km/h zrychlovat okolo 1,5 sekundy.

Dojezd elektrických modelů by se měl pohybovat zhruba v rozmezí 563 až 724 kilometrů, delší cesty by pak měla usnadnit možnost rychlonabíjení se schopností zvýšit kapacitu baterie z 10 na 80 procent během pouhých 20 minut. Dlouhé cesty by tak s čistě elektrickými modely Bentley měly trvat zhruba stejně dlouho jako se současnými spalovacími modely.

Milovníky těchto prémiových britských vozů pak jistě potěší, že jejich velikost by měla zůstat stejná. Moderní design pak naznačil model Batur, který kombinuje tradiční tvary s optimalizovanou aerodynamikou. Šéf značky navíc dodal, že cílem automobilky je „stavět Bentley, nikoliv bateriové elektromobily s připnutou plaketou Bentley.“