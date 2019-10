Elektromobily nejsou jediná cesta. Budoucnost aut je v různých typech pohonů, míní experti

V automobilovém průmyslu bude vedle sebe existovat v nejbližších deseti až 30 letech více alternativních pohonů a až zákazníci rozhodnou, jaké pro ně budou nejvhodnější. Na brněnské konferenci o budoucnosti automobilového průmyslu to dnes řekli Michal Velička z Toyota Central Europe - Czech a Branislav Hadár z KIA Motors Slovakia. Míní také, že klasické elektroauto s bateriemi a externím dobíjením může být jen přechodná fáze k elektromobilitě. Automobilový průmysl v Česku je podle expertů stabilní, ale musí reagovat na trendy v odvětví a investovat do vývoje hlavně v oblasti elektromobility.



"Technologií je dnes mnohem více," poznamenal Velička. Jde o hybridy, které kombinují klasický spalovací motor a baterie, plug-in hybridy, které lze dobíjet z externího zdroje, ale dnes má Toyota i modely, které si vyrábějí elektřinu samy, například z vodíkových článků. "Záleží, co zákazník bude potřebovat. Zda jezdit po městě nebo dlouhé trasy, zda bude jezdit sám nebo vozit rodinu a náklad. Za pět let také uvedeme na trh auto, které bude mít pět typů pohonů a zákazník si sám vybere vyhovující technologii," řekl Velička.

Překotný vývoj alternativních pohonů nastal v minulých letech kvůli tomu, že v Evropské unii bude možné prodávat auta, která budou vypouštět od příštího roku nejvýše 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr. Další snížení emisí bude platit od roku 2025 a za dalších pět let bude emisní limit ještě tvrdší. Za každé auto a gram nad limit bude automobilka platit pokutu 95 eur (cca 2500 Kč). Podle Veličky to může znamenat odchod některých automobilek z evropského trhu nebo zdražování aut.

Například KIA chystá do roku 2025 uvést na trh 44 nových modelů, z toho 23 čistě elektrických a další s jinými alternativními pohony.

Toyota chystá příští rok při olympiádě v Tokiu masivně nasadit autobusy s vodíkovými články, přičemž už v Paříži jezdí její taxíky na vodík, v Londýně tato auta využívají policisté. "Emise jsou nulové, pouze z potrubí vytéká destilovaná voda," řekl Velička.

Podle něj je vodík velice slibným a perspektivním palivem budoucnosti i proto, že dokáže nahradit konvenční paliva plnohodnotně. Model automobilky na vodík má dojezd 500 kilometrů, tankování trvá tři až pět minut a na 100 kilometrů je potřeba jeden kilogram vodíku.

Hadár očekává, že právě až s platností nových emisních limitů v příštím roce teprve výrazně vzroste výroba a prodej aut s alternativními pohony. "Letos se všichni ještě zaměřují na to, že nemusí platit žádné emisní poplatky," uvedl Hadár.

Automobilový průmysl v Česku je stabilní, ale musí reagovat na vývoj v odvětví. Celosvětově jsou šéfové firem v autoprůmyslu sice ohledně budoucnosti optimističtí, uvádějí ale, že na tento sektor mají stále větší vliv regulátoři. Shodli se na tom experti na dnešní brněnské konferenci o automobilovém průmyslu.

"Automobilový průmysl v České republice zažívá velmi dobré časy. Musí ale vyřešit, jak se zapojí do inovačního procesu v odvětví, aby se nestal jen dodavatelem některých dílů. Cestou jsou investice do vývoje," řekl Tomáš Kozelský z oddělení ekonomických a strategických analýz České spořitelny. Uvedl, že německá ekonomika sice ve 3. čtvrtletí letošního roku klesala, ale v posledním čtvrtletí se vrátí k mírnému růstu a v příštím roce by měla růst o jedno procento.

Nemění se ani prognóza vývoje české ekonomiky České národní banky. "Stále očekáváme růst o přibližně 2,5 procenta. Střední Evropa zůstává nadále oázou růstu. Indikátory sentimentu v průmyslu pro Německo a další obchodní partnery jsou ale v oblasti recese," upozornil člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda. Řekl, že podobná očekávání mohou naplňovat sama sebe. Když tedy budou mít ředitelé firem pocit, že přichází recese a začnou se na ni připravovat, omezí investice a propustí část zaměstnanců, přispějí ke zpomalení ekonomiky.

V Česku zatím domácí poptávka, kterou podporuje pokračující růst mezd, nahrazuje dočasné zpomalení zahraniční poptávky. "Otázkou ale je, jak dlouho jej dokáže vykrývat," dodal Benda.

Podle průzkumu, který si nechala zpracovat poradenská společnost KPMG mezi 981 šéfy firem z autoprůmyslu ve 43 zemích, v tomto odvětví pesimistické výhledy nepanují. "Přes 80 procent dotázaných očekává na trzích ve vyspělých zemích buďto růst nebo stabilní vývoj ziskovosti, na rozvíjejících se trzích očekává stabilní nebo rostoucí ziskovost přes 90 procent dotázaných," uvedl Jan Linhart z KPMG. Za hlavní trendy do roku 2030 označili dotázaní konektivitu a digitalizaci, elektromobilitu a vodíkový pohon. Zároveň konstatovali, že na jejich odvětví mají stále větší vliv regulátoři. Příkladem může být Evropská unie a povinné snižování emisí oxidu uhličitého u nových aut.

Zároveň lídři firem očekávají, že do roku 2030 bude méně než pět procent vyrobených aut pocházet ze západní Evropy, v současnosti je to 15 procent. Ve výsledku to bude podle Linharta znamenat posun hlavního těžiště výroby na východ a jihovýchod Evropy. "Pro české automobilky příležitosti stále budou, jen jich bude méně na západě a více na východě," dodal Linhart.