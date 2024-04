Ellenator od 16 let má novou konkurenci: Tříkolku Volkswagen Up! za 505 tisíc

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Od letoška mohou mladiství v Česku řídit už od 17 let pod dohledem zkušenějšího mentora. I nadále však mohou usednout za volant i dříve díky populárním moped autům od 15 let (řidičský průkaz skupiny AM) nebo méně rozšířeným motorovým tříkolkám kategorie L5e. Ty vyžadují vyšší řidičské oprávnění skupiny A1 od 16 let a v našich končinách je prezentuje hlavně Ellenator, tříkolka vyvinutá na základech Fiatu 500.

V dnešních dnech se v Německu představuje další projekt na základech normálního malého automobilku do města, kterým je Geparda. Nepochybně poznáváte, že zakládá na ještě v loňském roce vyráběném Volkswagenu Up! a dělá z něj vtipnou „tříkolku“ pro mládež. Stejně jako Ellenator však má plnohodnotný počet kol, protože vzadu má dvě kola uprostřed.

Německý výrobce Geparda uvádí, že výrazně zapracoval na celkové stabilitě puberťáckého dopravního prostředku, protože spolu se zdvojeným zadním kolem Up! vybavil i tuningovými podvozkovými komponenty – předním stabilizátorem H&R a zadními pružinami Eibach.

Geparda zakládá na standardním Volkswagenu Up! s atmosférickým litrovým benzinovým tříválcem, který automobilka vyráběla o výkonech 44 kW (60 koní) nebo 55 kW (75 koní). Evropská legislativa však kategorii L5e omezuje na maximálních 15 kW (20 koní), což je i nejvyšší síla speciálního Upu! pro náctileté. S pětistupňovým manuálem a pohonem předních kol pak vyvine maximální rychlost až 110 kilometrů v hodině, takže teoreticky může jet i po dálnici.

Němci novinku vyrábí ve své továrně ve městě Bad Homburg nedaleko Frankfurtu nad Mohanem a oficiální cena je 20 tisíc euro, tedy přibližně 505 tisíc korun při dnešním kurzu. Hlavní konkurent německého Ellenatoru tak určitě nebude dostupný všem dospívajícím zájemcům, ale spíše těm z bohatších rodin.