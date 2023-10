Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nejmenší volkswagen dneška se loučí. Bratislavská továrna vyrobila poslední maličké Volkswageny Up!, s nimiž pro koncern Volkswagen končí éra malých městských aut se spalovacími motory. Koncernovými sourozenci odcházejícího Upu v minulosti byli „česká“ Škoda Citigo a „španělský“ Seat Mii. Všechny modely se pro evropský trh vyráběly na stejné výrobní lince na Slovensku.

V Česku byl prodej miniaturního Volkswagenu Up! oficiálně ukončen už 20. ledna letošního roku a bratislavská továrna dodnes vyráběla pouze v minulosti objednané vozy. Volkswagen tak definitivně ukončil výrobu modelu, jaký se v budoucnu nedočká přímého nástupce. S ohledem na stále zpřísňující se emisní legislativu, nepřející malým vozům, se automobilky v Evropě zbavují nevýhodných modelů segmentu A.

Volkswagen Up! se vyráběl dlouhých dvanáct let. Už z minulých oznámení značky víme, že duchovním nástupcem modelu se v budoucnu stane zatím nejmenší a nejlevnější elektromobil ID.2, přičemž se spekuluje o ještě menší alternativě jménem ID.1. Sourozenci prťavého volkswagenu na platformě New Small Family (NSF) se přestali vyrábět už v minulých letech – Škoda Citigo v roce 2020 a Seat Mii v roce 2021.

Dnešním základním modelem Volkswagenu se tak stává Polo, které se u nás prodává se základní cenou od 399.900 Kč. Na oficiálních stránkách českého zastoupení značky Volkswagen se končící Up! prodává už pouze skrze výprodej skladu a jediným nabízeným předváděcím vozem je vrcholná varianta Up! GTI o 85 kW (115 koních) s ceníkovou cenou nového vozu 501.700 Kč. Sportovní „GTIčko“ přitom skončilo už před deseti měsíci.

Volkswagen Up! byl jedním z nejstarších modelů značky Volkswagen, která plánuje, že od roku 2033 bude v Evropě prodávat pouze čistě elektrické modely. V továrně, kde Volkswagen dodnes vyráběl malý Up! se už brzy začnou vyrábět nové generace vozů Volkswagen Passat a Škoda Superb.