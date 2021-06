Autem od šestnácti: Jezdili jsme speciálním Fiatem 500 homologovaným jako tříkolka!

Také máte dilema, co nadělit svému středoškolákovi za úspěšné dokončení školního ročníku? Pokud jste dostatečně solventní, bylo by auto fajn. A potomkovi nemusí být ani osmnáct let.

Některé automobilky se specializují na auta pro řidiče, kteří nedosáhli plnoletosti. I my jsme několikrát vyzkoušeli takzvaná mopedauta pro 15leté řidiče, ale příliš pochvalných slov jsme na jejich adresu zatím říct nemohli. Mohou mít totiž výkon jen 4 kW a jedou maximální rychlostí 45 km/h. Takové posunovadlo v silničním provozu představuje spíše překážku, ani ochrana cestujících není kdovíjaká. Spíše jde jen o to, aby na posádku ve dvojici sedadel – více míst mít nemohou – nepršelo. Cítili jsme se uvnitř jako sardinky uzavřené v plechovce a modlili se, aby do nás nikdo nenarazil. Kvalita zpracování také nebývá nejpříkladnější a výbava je jen základní.

Kam se poděla?

Jenže nyní jsme narazili na motorové vozidlo, které nám svým pojetím vyhovuje mnohem více. Mohou ho řídit osoby od 16 let, nese jméno Ellenator a jde o přestavbu Fiatu 500. Řekněme si to upřímně, na první pohled působí podivně. Místo zadních kol má jen plechové výplně, zadní část jako by levitovala ve vzduchu. Ale kola tam jsou, jenže schovaná uvnitř vozu. Vzhledem k přepracovanému zadnímu zavěšení našla místo pod zavazadelníkem, a protože mají rozchod jen 460 mm, může být ellenator schválen jako tříkolka.

Pozdvižení vyvoláváme všude, kde se objevíme. Na ulici se za námi otáčejí chodci, jako kdybychom jeli v nejnovějším ferrari. Když někde zastavíme, donekonečna vysvětlujeme, co je tenhle povoz vlastně zač a proč někdo takhle „upravil“ hezounkou pětistovku. Odpověď máme vždy stejnou. Ellenator vyrábí německá firma Auto Ellenrieder a podle legislativy Evropské unie spadá do kategorie tříkolek se sníženým výkonem, které mohou řídit osoby od 16 let.

Svět motorů 23/2021

Bezpečí něco stojí

A zákonitě přichází další dotaz: kolik to vlastně stojí? No, levné to není. Za základ musíte vzít německou cenu Fiatu 500. Přestavba jako taková vyjde na 5680 eur u klasické verze, 5980 eur v případě kabrioletu. Cena Ellenatoru Lounge startuje u našich západních sousedů na 21.696 eurech i s daní. „V České republice začínáme na částce 450.000 Kč bez DPH, což je o pár korun méně než v Německu. Za kabriolet si zákazník musí připlatit zhruba sto tisíc,“ říká Petr Svoboda, který u nás ellenator prodává. Je to výrazně víc, než stojí mopedauta, ale určitě se vyplatí do dětí investovat. Dostanete totiž vůz, který hlavně bezpečnostními parametry značně překonává mopedauta, jež připomínají spíše skořápky od vajec. A pokud vám finanční prostředky dovolují ještě neplnoletým potomkům koupit auto, určitě je chcete maximálně ochránit.

Pevný skelet ellenatoru musí vydržet tradiční nárazové zkoušky pro osobní vozidla – Fiat 500 v roce 2017 dostal od organizace Euro NCAP slušné tři hvězdičky. Ve výbavě mu nechybí kompletní sada airbagů včetně kolenního u řidiče ani elektronická stabilizace ESP, optimalizovaná pro nové rozložení kol. Takže první kladný bod.

Kvalitní základ

Základ ve Fiatu 500 má i další výhodu v podobě bohaté komfortní výbavy. Za klimatizaci nebo autorádio u miniaut připlácíte, v případě ellenatoru je máte v základu. Moc peněz nestojí ani multimediální systém UConnect se zrcadlením mobilu, takže omladina při cestách za zábavou bude ve svém živlu. A navíc mohou cestovat ve čtyřech – mopedauta jsou jen dvoumístná. Vzhledem k legislativě je sice nosnost ellenatoru snížena na 300 kg, ale to podle nás bude bohatě stačit. Uvnitř je stejně místa jako v pětistovce, kam by se čtveřice dobře živených dospěláků těžko nasoukala. Mladší a pružnější těla šestnáctileté mládeže si s tím poradí bez problémů. A pozor, v kufru ještě zbývá dost místa na piknikový koš. Chválíme také kvalitu kabiny nebo stylový retrodesign, který by se mohl náctiletým líbit, stejně jako milý vzhled exteriéru.

Stíháme

V rámci úprav je výkon motoru elektronicky přiškrcen, aby se vešel do 15kW limitu. V případě ellenatoru je litrový tříválec s mild-hybridní technikou vyladěn na 14,4 kW, tedy rovných dvacet koní. A nejen to, omezeny jsou také maximální otáčky, které jen lehce překročí 2000 min-1. Námi zkoušený kus má ještě pod kapotou čtyřválcovou osmiventilovou dvanáctistovku, jež byla ještě loni v nabídce. Jediné, na co si musíme zvykat, je včasné řazení. Omezovač otáček nás po rozjezdu nutí řadit hned dvojku, trojku a potom čtyřku. Je také znát, že reakce na sešlápnutí plynu jsou mnohem pozvolnější než u běžné pětistovky. Ale ani jednou se nám nestalo, že bychom při rozjezdu z křižovatky někoho zdržovali. Tempo jízdy v městském provozu se nám daří držet bez problémů. Malinko znervózníme, když opouštíme městskou zástavbu a míjíme značku konce obce. Atmosférické dvanáctistovce se nízké otáčky moc nelíbí a chvilku jí trvá, než se na devadesátku dostane. Potom ale toto tempo udržuje celkem v klidu. Zkoušíme i dálnici, kam díky konstrukční rychlosti 90 km/h ellenator může. Kopírujeme rychlost nákladních vozidel a cítíme se být plnohodnotnými účastníky provozu. Z kopce se dokonce ručička tachometru dotkne stovky, ve stoupání naopak musíme podřadit a začínají nás předjíždět nervózní kamiony.

Příjemně překvapeni jsme z chování ellenatoru. V zatáčkách se sice kvůli koncepci s minimálním rozchodem zadních kol lehce naklání, ale očekávali jsme výraznější houpání. Ani jednou se nám nestalo, že bychom se obávali převrácení na bok. Stabilita v přímém směru při devadesátce je příkladná jako u normální pětistovky a připadá nám, že menší, 14“ zadní kola – vpředu jsou patnáctky – lépe tlumí nerovnosti.

Ideální řešení

Na téma řízení automobilů mládeží od 15 let se vedou dlouhodobě spory a ani ve Světě motorů se nejsme jednotní. Část redaktorů tvrdí, že by patnáctiletí neměli za volant usednout vůbec, zbytek zase říká, že je to dobrá průprava na opravdový řidičák, který dostanou v osmnácti. Pokud ale legislativa umožňuje řídit i osobám před dosažením plnoletosti, vidíme ellenator jako ideální řešení. V šestnácti letech už děti chodí na střední školu a jsou zodpovědnější. Ochrana posádky je v případě německé tříkolky na nejvyšší úrovni a vyšší bezpečnost zajistí i silnější motor. A ještě jedna otázka na závěr. Kdo si myslíte, že může vjet co centra města, kam je zakázán vjezd osobním automobilům? No přece tříkolka, takže u našich západních sousedů se na ellenator dívají i touto optikou a kupují si ho rovněž důchodci.

Původ z Německa

Přestavbu malých aut do podoby tříkolek splňujících nařízení EU 168/2013, aby je mohly řídit osoby od 16 let, zajišťuje německá firma Auto Ellenrieder z bavorského Westendorfu. Ještě nedávno do jejího portfolia patřily i úpravy malých hatchbacků Seat Ibiza, Škoda Fabia nebo Volkswagen Polo. Nyní se specializuje jen na Fiat 500.

Aby z normální pětistovky vznikl ellenator, učiní firma tyto změny:

jiná zadní náprava v původním uchycení

odlišné pružiny s upravenými parametry na zadní nápravě

jiný rozměr ráfků a pneumatiky na zadní nápravě

instalovány plechové kryty podběhů na zadní nápravě

upravená podlaha v zavazadlovém prostoru

upravený koncový díl výfukového potrubí

snížený výkon motoru

další drobné úpravy

Všechny ostatní prvky vozidla jsou původní ze sériového vozu, a to včetně zadních tlumičů, nábojů kol, brzdového systému, pohonného a převodového ústrojí či podvozkových částí.

Dálnice, parkování, pojištění…

O možnostech ellenatoru a jeho využití jsme se bavili s Petrem Svobodou, jenž německého úpravce v Čechách zastupuje.

Asi všechny zajímá, zda s ellenatorem smíme na dálnici a musíme platit dálniční známku.

Na dálnici mohou motorová vozidla, jejichž maximální konstrukční rychlost není nižší než 80 km/h. Ellenator má nejvyšší rychlost 90 km/h, takže můžete i na dálnici, což je obrovská výhoda proti mopedautům. A protože se jedná o motorovou tříkolku kategorie L5e, vybavenou zdvojenými koly, nevztahuje se na ellenator povinnost úhrady časového poplatku (elektronická dálniční známka).

Je nutné hradit ve městech poplatek za parkování?

Pokud se bavíme o takzvaném placeném stání na veřejných komunikacích ve městech, můžete za určitých podmínek parkovat zdarma. V Praze nebo Brně nemusejí motocykly (tedy vozidla kategorie L, do které patří i ellenator) parkovné platit. Je třeba si ale zjistit přesné podmínky – v Praze to jde jen na fialové nebo oranžové zóně.

Mohu jet s ellenatorem do zahraničí?

Jistě. Ellenator se vyrábí sériově v Německu a je schválen do kategorie vozidel L5e na základě oprávnění k přestavbě vydaného německou organizací TÜV. Je možné ho bez problémů provozovat na území všech států Evropské unie.

Jak je to s registrační značkou a technickými prohlídkami?

Vše se odvíjí od zařazení do kategorie L5e. Ellenator má tedy jako ostatní mopedy, motocykly a tříkolky jen jednu registrační značku vzadu. Pravidelné technické prohlídky předepisuje § 40 zákona č. 56/2001 Sb., na lhůtu 6 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně každé čtyři roky.

Když mohou ellenator řídit osoby od 16 let, nebude na něj drahé povinné ručení?

Naopak. Na tříkolky kategorie L5e jsou sazby zákonného pojištění (takzvaného povinného ručení) nižší než u osobních automobilů kategorie M. Touto problematikou se zabývá zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Mladiství za volantem

Možnosti získání řidičských průkazů u nás upravuje zákon 361/2000 Sb., konkrétně § 83. V něm se říká, že osoby mladší 18 let mohou získat řidičsky průkaz jen s písemným souhlasem zákonného zástupce pro tyto skupiny:

Od 15 let, Skupina AM: Obsahuje motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW. Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW. Čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg (v naloženém 425 kg) se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 (u vznětového tak není objem omezen) nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Od 16 let, Skupina A1: Patří sem lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3. Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW. V tomto věku mohou zažádat o řidičák i držitelé licence motoristického sportovce a platí jen pro závody.

Od 17 let, Skupina B1: Zastřešuje čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel skupiny AM, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží. Platí i pro skupinu A1. Skupina T: Patří sem traktory a samojízdné pracovní stroje, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

Kdo je kdo?

O rozdělení motorových vozidel do jednotlivých kategorií rozhoduje nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 168/2013 v článku 4. Podle něj ellenator spadá do kategorie L5e-A, což jsou motorové tříkolky určené především pro přepravu osob. Musejí mít tři kola (rozchod na zadní nápravě maximálně 460 mm), výkon maximálně 15 kW, hmotnost v provozním stavu nižší než 1000 kg, dosahovat rychlosti do 90 km/h a mohou být čtyřmístné. Mopedauta (Aixam, Ligier, Chatenet) patří do kategorie L6e, tedy lehkých čtyřkolek. U nich je omezen výkon na 4 kW, konstrukční rychlost na 45 km/h, provozní hmotnost na 425 kg a zdvihový objem benzinového motoru na 50 cm3, vznětového na 500 cm3. Kabina může být pouze pro dvě osoby.

Konkurenti od 15 let Aixam Minauto Diesel 482 Chatenet CH 40 Junior Ligier JS 50 Renault Twizy 45 Life Motor vznětový řadový dvouválec 479 cm3 vznětový řadový dvouválec 480 cm3 vznětový řadový dvouválec 498 cm3 elektromotor Výkon 4 kW při 3200 min-1 4 kW při 3200 min-1 4 kW při 3000 min-1 4 kW Točivý moment 21 Nm při 2500 min-1 - 17 Nm při 1700 min-1 33 Nm Převodovka automatická automatická automatická jednostupňová redukční Maximální rychlost 45 km/h 45 km/h 45 km/h 45 km/h Spotřeba paliva 3,1 l/100 km 3,0 l/100 km 3,8 l/100 km 5,8 kWh/100 km Délka x šířka x rozvor 2759 x 1500 x 1795 mm 2977 x 1492 x 1457 mm 2825 x 1561 x 1372 mm 2335 x 1237 x 1454 mm Cena 265 000 Kč 362 879 Kč 343 000 Kč 291 403 Kč

Propadák při nárazu

Vzhledem k omezení provozní hmotnosti miniaut na 425 kg je zřejmé, že jejich konstrukce nebude kdovíjak pevná a posádce příliš velkou ochranu poskytovat nebudou. Na miniaturní vozy pro řidiče od 15 let se navíc vztahují mírnější pravidla než na běžná osobní auta. Naposledy je v nárazových testech vyzkoušela organizace Euro NCAP v roce 2016. Mírné zlepšení zjistila, protože žádný z vozů neodešel s nulou. Přestože je úroveň bezpečnosti těchto aut slabá a ve srovnání s běžnými osobními vozy téměř nulová, platné normy tehdy splnila a nadále splňují. Euro NCAP tyto mírné normy kritizuje a majitele těchto autíček upozorňuje, aby na ně mysleli.