Elon Musk tvrdí, že Tesla brzy představí Roadster a Cybercab. Opravdu?

Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Elon Musk znovu hrotí termíny. Tesla oznámila, že v dubnu 2026 chystá dvojí premiéru: sériovou verzi dlouho odkládaného Roadsteru a start výroby autonomního vozidla jménem Cybercab. Jeden projekt slibuje rychlost, druhý revoluci v městské dopravě. Věříte v realizaci?

Jeden projekt míří na milovníky rychlosti, druhý chce změnit způsob, jakým se pohybujeme po městech. Oba ale spojuje otázka typická po oznámení novinek Tesly: bude to tentokrát opravdu?

Roadster měl být už dávno na silnicích. Tesla ho poprvé představila v roce 2017 s příslibem dechberoucí akcelerace a dojezdu přes 1000 kilometrů. O osm let později jsme ale stále ve fázi slibů.

Elon Musk nyní oznámil, že sériová verze bude odhalena 1. dubna 2026. Ano, právě v den aprílových žertů. Musk tvrdí, že vůz prošel zásadními změnami oproti původnímu konceptu. Konkrétní parametry ale zatím neprozradil a dodávky zřejmě nezačnou dříve než v roce 2027.

Pro Teslu má být nový Roadster vlajkovou lodí – ukázkou technologií, které se jednou promítnou i do běžnějších modelů. V současné nabídce značky ale zatím chybí také jakýkoliv sportovní elektromobil.

Nejen Tesla Roadster, také taxi Cybercab

Druhou částí Muskova roku 2026 je Cybercab – plně autonomní elektromobil určený pro sdílenou přepravu. Auto bez volantu, bez pedálů, s kompletní závislostí na softwaru. Podle Tesly má jít do výroby rovněž v dubnu 2026, v Gigafactory v Texasu.

Musk popisuje nový výrobní proces spíš jako výrobu elektroniky než automobilu. Jednotlivé části se mají montovat paralelně a finální složení má trvat méně než deset sekund na jedno vozidlo – údaj, který zní až příliš optimisticky.

Otázkou zůstává, zda regulační úřady vůbec dovolí provoz auta bez ovládacích prvků. Tesla připouští, že pokud bude nutné, volant a pedály se prostě přidají. Z velkolepého robotaxi by tak nakonec mohlo být vcelku obyčejné malé elektroauto se spoustou kamer.

Martin Vaculík: Driftuje lépe BMW nebo Tesla? • Zdroj: auto.cz

Vize vs. realita

Tesla má dar vytvářet vize, které přitahují pozornost – a investory. Roadster i Cybercab do sebe tuhle DNA zapadají dokonale: jeden cílí na emoce, druhý na budoucnost mobility. Problém je, že mezi oznámením a realitou často zeje propast, kterou nevyplní ani charisma Elona Muska.

Na druhou stranu: kdyby Tesla nebyla právě taková, nebyla by tam, kde je. Možná tedy opravdu v dubnu 2026 uvidíme dvě auta, která změní pravidla hry. A možná si jen připomeneme, že vize bez termínu je ten nejtrvalejší druh slibu.

Věříte, že automobilka Tesla zrealizuje své plány?
Ano, Musk to tentokrát dotáhne. Tohle bude velký triumf.
Spíš ne. Něco ukážou, ale sériová výroba se zase posune.
Ne. Zase jen další velkolepé sliby bez reálného výsledku.
Celkově 13 hlasů

Zdroje: AutomotiveworldCar and Driver, Tech Crunch

