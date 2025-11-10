Elon Musk tvrdí, že Tesla brzy představí Roadster a Cybercab. Opravdu?
Elon Musk znovu hrotí termíny. Tesla oznámila, že v dubnu 2026 chystá dvojí premiéru: sériovou verzi dlouho odkládaného Roadsteru a start výroby autonomního vozidla jménem Cybercab. Jeden projekt slibuje rychlost, druhý revoluci v městské dopravě. Věříte v realizaci?
Jeden projekt míří na milovníky rychlosti, druhý chce změnit způsob, jakým se pohybujeme po městech. Oba ale spojuje otázka typická po oznámení novinek Tesly: bude to tentokrát opravdu?
Roadster měl být už dávno na silnicích. Tesla ho poprvé představila v roce 2017 s příslibem dechberoucí akcelerace a dojezdu přes 1000 kilometrů. O osm let později jsme ale stále ve fázi slibů.
Elon Musk nyní oznámil, že sériová verze bude odhalena 1. dubna 2026. Ano, právě v den aprílových žertů. Musk tvrdí, že vůz prošel zásadními změnami oproti původnímu konceptu. Konkrétní parametry ale zatím neprozradil a dodávky zřejmě nezačnou dříve než v roce 2027.
Pro Teslu má být nový Roadster vlajkovou lodí – ukázkou technologií, které se jednou promítnou i do běžnějších modelů. V současné nabídce značky ale zatím chybí také jakýkoliv sportovní elektromobil.
Nejen Tesla Roadster, také taxi Cybercab
Druhou částí Muskova roku 2026 je Cybercab – plně autonomní elektromobil určený pro sdílenou přepravu. Auto bez volantu, bez pedálů, s kompletní závislostí na softwaru. Podle Tesly má jít do výroby rovněž v dubnu 2026, v Gigafactory v Texasu.
Musk popisuje nový výrobní proces spíš jako výrobu elektroniky než automobilu. Jednotlivé části se mají montovat paralelně a finální složení má trvat méně než deset sekund na jedno vozidlo – údaj, který zní až příliš optimisticky.
Otázkou zůstává, zda regulační úřady vůbec dovolí provoz auta bez ovládacích prvků. Tesla připouští, že pokud bude nutné, volant a pedály se prostě přidají. Z velkolepého robotaxi by tak nakonec mohlo být vcelku obyčejné malé elektroauto se spoustou kamer.
Vize vs. realita
Tesla má dar vytvářet vize, které přitahují pozornost – a investory. Roadster i Cybercab do sebe tuhle DNA zapadají dokonale: jeden cílí na emoce, druhý na budoucnost mobility. Problém je, že mezi oznámením a realitou často zeje propast, kterou nevyplní ani charisma Elona Muska.
Na druhou stranu: kdyby Tesla nebyla právě taková, nebyla by tam, kde je. Možná tedy opravdu v dubnu 2026 uvidíme dvě auta, která změní pravidla hry. A možná si jen připomeneme, že vize bez termínu je ten nejtrvalejší druh slibu.
