Zakladatel ChatGPT čekal 7 let na auto. Teď mu došla trpělivost

Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Sam Altman, šéf společnosti OpenAI, po sedmi letech zrušil svou předobjednávku Tesly Roadster. Zaplacenou zálohu 45.000 dolarů už nechce dál držet u automobilky, která stále nezačala sériovou výrobu.

Zakladatel a ředitel OpenAI Sam Altman po více než sedmi letech zrušil svou předobjednávku Tesly Roadster, kterou složil už v roce 2018. Jak uvedl na sociální síti X, rozhodl se tak po dlouhém čekání bez jakéhokoli konkrétního termínu dodání.

Altman zveřejnil snímek potvrzení o složené záloze ve výši 45.000 dolarů, kterou zaplatil při objednávce druhé generace roadsteru. Následně se pokusil Teslu kontaktovat s žádostí o vrácení peněz – odpovědí mu však bylo chybové hlášení o neplatné adrese. „Chápu, že vývoj může trvat. Ale 7,5 roku je opravdu hodně,“ napsal Altman.

Tesla původně představila nový roadster už v roce 2017 a slíbila jeho uvedení na trh v roce 2020. Od té doby se termín několikrát posunul a sériová výroba stále nezačala. Altmanovo veřejné gesto tak znovu připomnělo dlouhé zpoždění Tesly i napjaté vztahy mezi ním a Elonem Muskem, bývalým spoluzakladatelem OpenAI.

Z širšího pohledu jde o symbolický moment střetu dvou vizí technologické budoucnosti. Altman dnes stojí v čele vývoje umělé inteligence, zatímco Musk se snaží posouvat hranice elektromobility a kosmického průmyslu.

Altmanovo rozhodnutí proto může být vnímáno nejen jako nespokojenost zákazníka, ale i jako tichý komentář k tomu, jak rozdílně obě technologické ikony přistupují k realizaci svých vizí – jeden sází na rychlý pokrok v softwaru, druhý na odvážné, ale často zpožděné projekty v oblasti hardwaru

Tesla Roadster: Prezentace nové generace • Zdroj: Tesla

Zdroj: X, foto a video: Tesla

