Zakladatel ChatGPT čekal 7 let na auto. Teď mu došla trpělivost
Sam Altman, šéf společnosti OpenAI, po sedmi letech zrušil svou předobjednávku Tesly Roadster. Zaplacenou zálohu 45.000 dolarů už nechce dál držet u automobilky, která stále nezačala sériovou výrobu.
Zakladatel a ředitel OpenAI Sam Altman po více než sedmi letech zrušil svou předobjednávku Tesly Roadster, kterou složil už v roce 2018. Jak uvedl na sociální síti X, rozhodl se tak po dlouhém čekání bez jakéhokoli konkrétního termínu dodání.
Altman zveřejnil snímek potvrzení o složené záloze ve výši 45.000 dolarů, kterou zaplatil při objednávce druhé generace roadsteru. Následně se pokusil Teslu kontaktovat s žádostí o vrácení peněz – odpovědí mu však bylo chybové hlášení o neplatné adrese. „Chápu, že vývoj může trvat. Ale 7,5 roku je opravdu hodně,“ napsal Altman.
Tesla původně představila nový roadster už v roce 2017 a slíbila jeho uvedení na trh v roce 2020. Od té doby se termín několikrát posunul a sériová výroba stále nezačala. Altmanovo veřejné gesto tak znovu připomnělo dlouhé zpoždění Tesly i napjaté vztahy mezi ním a Elonem Muskem, bývalým spoluzakladatelem OpenAI.
Z širšího pohledu jde o symbolický moment střetu dvou vizí technologické budoucnosti. Altman dnes stojí v čele vývoje umělé inteligence, zatímco Musk se snaží posouvat hranice elektromobility a kosmického průmyslu.
Altmanovo rozhodnutí proto může být vnímáno nejen jako nespokojenost zákazníka, ale i jako tichý komentář k tomu, jak rozdílně obě technologické ikony přistupují k realizaci svých vizí – jeden sází na rychlý pokrok v softwaru, druhý na odvážné, ale často zpožděné projekty v oblasti hardwaru
Zdroj: X, foto a video: Tesla